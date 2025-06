Carlo Conti, la speciale dedica alla moglie: chi è Francesca Vaccaro, insieme a lui da 13 anni

Il 16 giugno segna un traguardo speciale per Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro: i due festeggiano 13 anni di matrimonio. Per l’occasione, il celebre presentatore ha condiviso sui social un’emozionante fotografia del loro giorno speciale, accompagnata da una dedica affettuosa rivolta alla compagna di vita.

Il ricordo di Carlo Conti

Era il 16 giugno 2012 quando Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono giurati amore eterno nella suggestiva cornice della Pieve di Sant’Andrea a Cercina. Oggi, a distanza di 13 anni, il conduttore ha celebrato l’anniversario condividendo una foto che li ritrae sorridenti proprio all’uscita della chiesa, accompagnata dalla semplice ma intensa frase: “ 13 anni di noi” . Dal loro legame, due anni più tardi, è nato il figlio Matteo. Anche Francesca ha voluto ricordare questo giorno speciale con un messaggio tenero rivolto al marito: “ Tutto ciò che voglio è invecchiare con te. Buon anniversario amore mio! ”.

Ospite recente di Domenica In, Conti ha aperto il cuore parlando del rapporto con sua moglie Francesca raccontando come è iniziata la loro storia d’amore. I due si conobbero nel 2001 proprio dietro le quinte dello stesso programma, ma all’epoca il conduttore non pensava affatto a mettere su famiglia. Questa differenza di vedute mise in crisi il loro rapporto, finché un intervento decisivo non cambiò le cose: fu Antonella Clerici, amica di lunga data e collega di Conti, a convincerlo a riconsiderare le sue priorità. “ Dopo sei mesi eravamo sposati ”, ha ricordato con emozione.

Chi è Francesca Vaccaro

Romana di nascita, Francesca Vaccaro è nata il 27 luglio 1972. Due estati fa ha spento 50 candeline con una festa in stile anni '70, tra musica e colori, una delle rare occasioni in cui è apparsa sotto i riflettori. Nonostante la notorietà del marito, la stilista ha sempre scelto una vita lontana dalle luci della ribalta, fatta di abitudini semplici e quotidianità condivisa. “ Ogni mattina le porto il caffè a letto, la domenica invece tocca a lei ”, ha raccontato Conti in un’intervista, sottolineando quanto entrambi cerchino di mantenere un equilibrio basato sulla normalità, nonostante il successo e gli impegni pubblici.

Francesca Vaccaro, ex costumista Rai, ha raccontato in un'intervista un frammento di quotidianità che descrive perfettamente il clima sereno e affettuoso che si respira in casa Conti. “ Le nostre serate le passiamo giocando con Matteo, fino a quando non si addormenta. Ma il momento più bello è la mattina ”, ha detto. “ Appena si sveglia, corre nel lettone, ci prende il viso tra le mani, ci bacia e dice: ‘Mamma, babbo, c’è il sole’ ”. Un’immagine semplice ma piena di calore, che racconta meglio di mille parole l’amore che li unisce.

Il suo lavoro

La Vaccaro lavorava nel backstage di Domenica In quando, nel 2001, incontrò per la prima volta Carlo Conti, all’epoca conduttore del programma. Tra loro c’erano undici anni di differenza e, soprattutto, un approccio molto diverso alla vita sentimentale. Conti stesso ha più volte raccontato come, in quel periodo, non fosse pronto per una relazione stabile. “ Fino al matrimonio ho sofferto di dongiovannite ”, ha confessato in un’intervista a Sette, descrivendo sé stesso come un “ ragazzaccio ”. “ Facevo come lo yo-yo, andavo e tornavo ”, ha aggiunto ammettendo le sue iniziali difficoltà a lasciarsi andare a un rapporto profondo.

Nonostante i suoi tentennamenti iniziali ha però sempre saputo, nel profondo, che se un giorno si fosse sposato, sarebbe stato con Francesca. “ Per fortuna era ancora lì ad aspettare ”, ha ricordato, aggiungendo che, col tempo, lei aveva quasi perso la speranza. La loro relazione era arrivata a un punto critico: “ Eravamo a un bivio, non potevamo andare avanti così ”.

A sbloccare la situazione fu Antonella Clerici, amica storica e collega, che oggi lo affianca anche nel ritorno al timone del Festival di Sanremo.

O vai da lei con l’anello e dimostri di fare sul serio, oppure è meglio che lasci perdere

Fu proprio lei, racconta Conti, a spronarlo con parole decisive: “”. Lui raccolse il consiglio, si presentò da Francesca con il simbolo del suo impegno e le chiese di diventare sua moglie. Pochi mesi dopo erano sposati.