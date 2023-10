Carlotta Mantovan: “Penso che mio marito (Fabrizio Frizzi) sarebbe stato il mio primo tifoso a Ballando con le Stelle”

Carlotta Mantovan, vedova del compianto Fabrizio Frizzi, sta affrontando con leggerezza, impegno e con tanta voglia di divertirsi e di divertire il pubblico a casa l’avventura come concorrente al programma del sabato sera di Raiuno “Ballando con le Stelle”, il talent sul ballo condotto da Milly Carlucci e da Paolo Belli che quest’anno spegne diciotto candeline.

Ad impartire alla conduttrice lezioni di ballo è Moreno Porcu (entrato nel 2022 tra i maestri di ballo del programma) col quale la Mantovan sembra essere già entrata in perfetta sintonia e col quale, ogni giorno, si allena per provare coreografie e passi di danza in attesa di sabato 21 ottobre, data di partenza del dance-show del sabato sera di Raiuno che metterà alla prova dodici concorrenti famosi davanti a un’agguerrita giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Originaria di Mestre, Carlotta Mantovan afferma di essere molto vicina agli abitanti della sua città natale colpita, proprio recentemente, da gravissimi fatti di cronaca… Oggi si definisce una donna pacifica, pacata, serena. Alla domanda su come avrebbe commentato il marito - Fabrizio Frizzi - la sua partecipazione al programma della Carlucci risponde: “Fabrizio sarebbe stato molto contento, avrebbe tifato per me e mi avrebbe sostenuta come ha sempre fatto” . Ecco cosa ha raccontato in questa videointervista esclusiva per ilgiornale.it.