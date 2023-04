"Lasciato solo, carriera rovinata". L'ultimo sfogo di Memo Remigi

L'uscita di un libro è sempre un'occasione ghiotta per tirare fuori vecchi scheletri dall'armadio. E figuriamoci se Memo Remigi non tornava a parlare del caso Morlacchi per lanciare la sua biografia. La palpatina al fondoschiena della collega gli è costato il posto a Oggi è un altro giorno (e in tv in generale) e lui su Tv Sorrisi e Canzoni si lamenta: " Questa situazione mi ha rovinato la carriera. Mi hanno tolto uno stimolo che mi aveva fatto rivivere". Il cantautore ha ribadito di avere "commesso un errore a causa del suo carattere scanzonato ", ma intanto nessuno lo vuole più in tv. Poi è tornato a lamentarsi: " A livello umano mi aspettavo di più. Mi hanno lasciato solo ". Ma non era lui che cantava: "Ma pensa te. Se doveva capitare proprio a me"?

Morgan è pronto a tornare in tv con un programma tutto suo: Stramorgan. Quattro serate nel nome di quattro grandi cantautori, dove non mancheranno anche gli ospiti speciali. Mentre si attendono i nomi dei guest, Morgan ha fatto i nomi di chi non ha voluto proprio partecipare. " Vado controcorrente, parlo dei non-ospiti", ha scherzato su Tv Sorrisi e Canzoni, svelando che due artisti protagonisti dell'ultimo Sanremo hanno declinato l'invito . "Marco Mengoni non ha accettato. Volevo capire se aveva compreso le mie recenti critiche o se ne fregava". E la risposta pare ovvia. Ma anche un'altra cantante ha detto no: "Madame. Anche su di lei ho usato parole che non sono piaciute. Prima ha detto che sarebbe venuta poi mi ha rivelato che le mie critiche bruciavano così tanto che non avrebbe partecipato ". Ma come sono permalosi questi artisti.