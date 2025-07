La casa d'infanzia di Lady Diana non va ai figli William e Harry: ecco chi sarà l'erede

Ridurre una figura così particolare come Lady Diana alla sua eredità è tanto banale quanto sbagliato. La notizia, però, sta facendo il giro del web e dei social e, sicuramente, potrebbe creare molta polemica nei prossimi giorni. Althorp House, la storica residenza della famiglia Spencer dal 1508 e la dimora d'infanzia di Lady D, non finirà nelle mani dei suoi figli William e Harry. Ecco chi sarà l’erede inaspettato e perché i due figli non verranno presi in considerazione.

Il problema è presto detto: questa casa d'infanzia di Lady Diana, dove la "principessa del popolo" nacque e crebbe (e nella quale trascorse anche gli ultimi suoi giorni dopo il divorzio da Carlo), non sarà né del principe William, né del principe Harry. La casa, a ben vedere, rimarrà sempre in famiglia. Di proprietà della famiglia Spencer per più di cinque secoli, non toccherà a nessuno dei principi ma ad uno dei loro cugini, Louis, figlio del conte Spencer, fratello di Diana. Louis, infatti, erediterà la tenuta in base al sistema di primogenitura dell'aristocrazia. Dall’altro lato, però, bisogna riconoscere che la seguente dimora esce completamente dalla disponibilità della royal family e si fregerà ancora del nome degli Spencer.

La casa è situata nel Northamptonshire, la tenuta si estende su oltre 5.600 ettari e ospita la tomba di Lady D, collocata su un'isola al centro di un laghetto.

Insomma, un patrimonio che ora torna alla ribalta con una nuova generazione pronta a beneficiarne, anche se non è quella dei royals. Una situazione che metterà benzina sul fuoco sul complicato rapporto tra Harry e Meghan e la restante parte della famiglia Reale.