Dal Casio alla Twingo, ecco come Piqué si vendica di Shakira

Lei ha fatto una canzone per mortificare pubblicamente l'ex compagno traditore. Lui si è vendicato utilizzando alcuni passaggi del brano per rispedire al mittente gli sfottò. Ed entrambi ci stanno guadagnando. A poche ore dall'uscita del nuovo singolo di Shakira, "Music Sessions Vol. 53", che si è piazzato al primo posto nelle classifiche musicali di mezzo mondo, Gerard Piqué ha replicato agli attacchi, che l'ex compagna e madre dei suoi due figli gli ha rivolto nella canzone, siglando un accordo con Casio.

Il testo della canzone

Nel suo ultimo brano la popstar colombiana ha messo in rima tutta la sua rabbia per il tradimento subìto dall'ex difensore del Barcellona, paragonando la sua attuale compagna - la 23enne Clara - a un orologio e a una vettura di serie B. " Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio ", canta Shakira, servendo l'assist perfetto agli uffici marketing dei due brand, che stanno cavalcando l'onda della popolarità della canzone. Ma a lasciarsi sfottere in mondovisione Gerard Piqué non c'è stato. Se alle prime due canzoni ("Te Felicito" e "Monotonia") lo sportivo non aveva replicato - sebbene parlassero dei suoi tradimenti - questa volta gli attacchi sono stati troppo diretti e pesanti per lasciare correre e Piqué è passato al contrattacco.

Le ripicche di Piqué

Due giorni dopo la pubblicazione del singolo di Shakira, Gerard Piqué si è presentato alla conferenza stampa di presentazione del suo nuovo progetto - la King's League - a bordo di una Twingo bianca, uno degli ultimi modelli in versione elettrica. Ha parcheggiato la vettura nel piazzale antistante la sede della sua società e si è diretto all'interno della struttura sorridente. In collegamento su Twitch ha poi risposto pubblicamente all'attacco dell'ex compagna, sfoggiando un orologio Casio al polso: " Questo è per la vita, è fottutamente buono". Tra le risate dei compagni di squadra, il calciatore ha annunciato l'accordo con la famosa azienda di Tokyo . "Casio ci ha dato gli orologi, abbiamo un accordo con loro. Non ci credete? ", ha detto in diretta Piquè, distribuendo scatole di orologi a tutti i presenti e generando ancora ilarità.