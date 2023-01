"Fa sentire insignificanti...". Nuova stoccata di Shakira all'ex Piquè

Mai fare arrabbiare la vostra ex, soprattutto se è una popstar di fama mondiale. Già, perché potrebbe vendicarsi dei tradimenti e delle scappatelle con un brano da hit. E a giudicare dai numeri - 14,4 milioni di streaming su Spotify in sole ventiquattro ore - Shakira ha infranto ogni record di ascolti e ha messo a segno la sua personale vendetta.

La cantante colombiana ha piazzato al numero uno delle classifiche mondiali, il nuovo singolo "Music Sessions Vol. 53", nel quale spara a zero contro l'ex compagno, Gerard Piqué. " Mastica e ingoia, ingoia e mastica. Questo è per mortificarti ", canta Shak in coppia con il rapper e producer BZRP. Il testo della canzone è un trionfo di accuse, sfottò e attacchi personali, dove l'artista è riuscita addirittura a mettere in rima le offese con il cognome di Piquè. Più che sufficiente per prendersi la sua rivincita, avrà pensato qualcuno. E invece no.

Le nuove dichiarazioni di Shakira

A ventiquattro ore dall'esordio in classifica da record, Shakira ha voluto ringraziare i suoi fan con un nuovo post social, nel quale si è tolta l'ultimo sassolino dalla scarpa. " Quello che per me è stato una catarsi e un sollievo, non avrei mai pensato potesse raggiungere il numero uno al mondo direttamente a 45 anni", ha scritto in rete la cantante colombiana, rivolgendosi alle donne: " Voglio abbracciare i milioni di donne che si ribellano contro chi ci fa sentire insignificanti" .

Il riferimento alla burrascosa separazione da Gerard Piquè, reo di averla tradita con la sua segretaria 23enne, non è puramente casuale. " Questo traguardo non è mio ma di tutte. Dobbiamo alzarci 70 volte 7", ha scritto Shakira, parlando del suo presente: "Non come ci ordina la società, ma nel modo che ci viene in mente, quello che ci aiuta ad andare avanti per i nostri figli, i nostri genitori e per coloro che hanno bisogno di noi e sperano in noi ".

Piquè travolto all'ironia del popolo social