"Una Ferrari per una Twingo...". Così Shakira si "vendica" di Piqué

Shakira torna a parlare del tradimento dell'ex compagno e lo fa picchiando duro. Nella nuova canzone "Music Sessions Vol. 53", che la popstar colombiana ha pubblicato negli scorsi giorni, ogni riferimento al doloroso addio e all'ex non è casuale. " Zero rancori baby, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta ", canta Shakira puntando il dito contro Gerard Piqué e la sua nuova fiamma, la 23enne Clara Chia Marti.

Il testo della canzone è un continuo riferimento all'ex compagno e alla sua nuova fidanzata, per la quale l'ha lasciata: " Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio. Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te". Poi le accuse per quello che lei si è trovata a dovere affrontare dopo lo scandalo ("Mi hai lasciato con la stampa alla porta e il debito all’erario") e la candida ammissione ("Questo è per mortificarti"). E non sono mancati neppure gli attacchi personali: " Ah, tanta palestra. Ma allena un po' anche il cervello ". Fino alla stoccata finale: "Non torno con te, né che tu piangi o mi supplichi ".

Del resto Shakira l'aveva ammesso in una intervista rilasciata pochi mesi fa: la musica è l'unico mezzo per esternare il suo dolore. E lei continua a sfornare brani contro l'ex compagno per cercare di superare la separazione e la sofferenza provata per essere stata tradita più volte nel corso della loro relazione, come ricordato dalla stessa cantante in diverse occasioni.

"Music Sessions Vol. 53" non è la prima canzone, però, nella quale Shak parla della sua vicenda personale. In "Te felicito", uscita lo scorso aprile, la cantante parlò apertamente dei tradimenti del marito definendolo un bugiardo, che per anni aveva recitato la parte del perfetto compagno. Più dolce, invece il testo di "Monotonia" dove l'artista si era data delle responsabilità nellae aveva augurato a Piqué di trovare la sua strada. Nell'ultima canzone, invece, Shakira c'è andata giù pesante complice anche i tanti dettagli che la stampa spagnola ha pubblicato nell'ultimo anno sui festini e le scappatelle, che l'ex calciatore del Barcellona avrebbe nascosto all'ex compagna.