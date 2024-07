Caterina Balivo, svaligiata la casa ai Parioli: i ladri in fuga con orologi e gioielli

Ascolta ora 00:00 00:00

Un colpo presumibilmente studiato da tempo e messo a segno nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio, approfittando dell'assenza della padrona di casa, in vacanza in Spagna: l'abitazione romana di Caterina Balivo è finita nel mirino di una banda di ladri esperti, che hanno portato via un cospicuo bottino composto da orologi di marca, monili e borsette griffate.

Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, tuttora al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all'identità dei responsabili, i fatti si sono verificati intorno alle ore 2.30 del mattino. I ladri, presumibilmente dei professionisti visto il modus operandi, sono entrati nell'appartemento romano della presentatrice, sito ai Parioli, attraverso una porta finestra al quarto piano. Una volta forzata l'apertura, sono entrati in casa e per prima cosa hanno bloccato la porta d'ingresso per evitare di essere eventualmente colti di sorpresa dall'arrivo di qualcuno durante il furto.

Approfittando dell'assenza della padrona di casa, che si trova in vacanza in Spagna a Barcellona secondo quanto si può evincere dai suoi profili social, i ladri hanno potuto operare in tutta tranquillità, puntando gli oggetti di maggior pregio e valore: il bottino complessivo deve ancora essere quantificato con precisione, ma quel che è certo è che la banda si è allontanata dal posto portando via una serie di oggetti di grande valore, tra cui dei Rolex, gioielli in oro e borsette di pregio.

Le indagini sono affidate agli uomini del commissariato Villa Glori, i quali hanno acquisito le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza nella speranza di ottenere degli indizi utili all'identificazione dei responsabili del furto. Gli inquirenti ritengono che i malviventi abbiano agito in modo consapevole, sapendo cioè di poter approfittare dell'assenza di Caterina Balivo in casa: è quindi molto probabile che si tratti di un colpo studiato da tempo e che l'appartamento fosse tenuto sotto controllo anche nei giorni precedenti il colpo.

Al momento la conduttrice

si trova inin Spagna, dopo essere stata per qualche giorno in Sardegna: nell'ultimo post, che risale a 18 ore fa, la Balivo forniva ai suoi followers alcuni consigli su dove mangiare a Barcellona.