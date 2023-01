"La cattiveria nella vita di molti...". La frecciata di Memo Remigi sui social

Il suo gesto è stato uno degli episodi più brutti della stagione televisiva 2022 e Memo Remigi ha pagato con l'esclusione dal programma Oggi è un altro giorno la molestia ai danni della collega Jessica Morlacchi. Ma nonostante siano trascorsi mesi dall'accaduto, l'attenzione mediatica non diminuisce e ogni occasione sembra essere buona per tornare sull'argomento.

L'ultimo a riaccendere i riflettori sul caso è stato proprio Memo Remigi. Il cantautore ha pubblicato il suo primo post Instagram per fare gli auguri per il nuovo anno ai suoi follower, ma nel messaggio affidato ai social network ha voluto mandare l'ennesima frecciata all'indirizzo di chi lo ha giudicato e condannato per il suo gesto. " Mi piace pensare che il nuovo anno riesca a cancellare le incomprensioni, l'indifferenza, la cattiveria che purtroppo caratterizzano la vita di molti", ha scritto pungente l'artista, che compirà 85 anni il prossimo maggio . E si è augurato un anno più schietto e con la speranza, forse, di tornare in televisione e riprendere il suo percorso artistico: "Lasciando posto ad una grande apertura di cuore e sincerità . Evviva la vita! ".

Nei commenti ricevuti sotto al post Instagram - la cui foto risale alla sua partecipazione a Ballando con le stelle - in molti hanno abbracciato virtualmente Memo Remigi augurandogli di potere tornare in televisione presto, ma altri sono tornati a criticarlo per le mancate scuse alla Morlacchi e quanto successo dopo l'esclusione dalla trasmissione di Serena Bortone tra accuse e recriminazioni. " Magari con l’anno nuovo impariamo un po’ di educazione, rispetto e a tenere le mani in tasca", lo ha punzecchiato un utente, mentre un altro follower ha aggiunto: "E speriamo cancelli anche chi molesta e chi non è capace di chiedere scusa e tacere ".