Costanzo e la frecciata su Memo Remigi: gelo nello studio Rai

Continua la polemica sul caso di Memo Remigi, bandito dalla Rai dopo quanto accaduto con Jessica Morlacchi durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno". Ad inserirsi nella discussione è Maurizio Costanzo che, ospite proprio del sopracitato programma, fa cadere il gelo in studio riferendosi neppure troppo velatamente al cantante.

Dopo aver parlato della propria carriera, Costanzo si è complimentato per la puntata "Stanotte a Milano" condotta da Alberto Angela. Inevitabile, a quel punto, il commento: " È stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi ".

Panico in studio, facce imbarazzate e tanto disagio.

Nel corso della trasmissione "Stanotte a Milano", andata in onda la sera di Natale, Malika Ayane ha infatti cantato Innamorati a Milano, canzone di Memo Remigi, che non ha potuto però esibirsi, essendo stato messo alle porte dalla Rai. Una scelta che ha provocato non poche polemiche sui social.

L'uscita di stamani di Maurizio Costanzo, però, ha seriamente messo in difficoltà chi si trovava a condurre "Oggi è un altro giorno". Pino Strabioli, presente in studio, se l'è cavata con una risata. Serena Bortone, invece, non ha battuto ciglio, per poi cambiare completamente argomento: "Maurizio, ma la tv non ti annoia mai? ".

Qualcuno si chiede se per caso la Bortone non abbia compreso la frecciatina di Costanzo. A parere di molti, tuttavia, la conduttrice ha capito eccome, e ha solo cercato un modo per uscire dall'imbarazzo.

Chiaramente quanto avvenuto oggi è stato già ampiamento dibattuto sui social, andando a ingigantire la polemica ancora accesa sul caso Remigi. Il web è diviso fra i sostenitori del cantante e coloro che invece difendono con forza la decisione della Rai. In molti non accettano che sia stata Malika Ayane a cantare Innamorati a Milano e hanno chiesto a gran voce il ritorno di Remigi, altri, invece, non hanno gradito la scelta della canzone, vista come un'incoerenza da parte della Rai (" Prima lo cacciano senza possibilità di riammissione anche dopo le scuse dalla Rai, poi la notte di #Natale fanno cantare ad un'altra interprete #InnamoratiAMilano. Evitabile ", è stato uno dei commenti).

La reazione di Serena Bortone alla battuta di Costanzo è ovviamente finita sotto la lente di ingrandimento del popolo del web. " Costanzo evoca Memo Remigi e la Bortone reagisce come se avesse visto un fantasma ", ha commentato un utente su Twitter. " Patetica. Manco fosse uno stragista ", ha aggiunto un altro. E, ancora: " Il bello è che in un paese a stragrande maggioranza cattolica ci si riempe a sbafo la bocca di 'perdono' eccetera... Ah, quanta ipocrisia... ".