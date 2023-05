"Cavez", scomparso il noto vignettista, suo il fumetto di Vasco Rossi

Lutto nel mondo dei fumetti, è scomparso all'età di 73 anni, il fumettista Massimo Cavezzali, conosciuto da tutti come Cavez. Il triste annuncio è stato dato via social da alcune pagine del settore. Nato a Ravenna l'11 febbraio 1950, era fiorentino d'adozione e aveva esordito negli anni '70 sulla rivista di fumetti Il Mago di Arnoldo Mondadori Editore.

Grazie al suo tratto molto riconoscibile con i suoi omini dal grande naso e gli occhi spalancati. Aveva poi collaborato con molti quotidiani come L'Unità, Paese Sera, La Repubblica, nell'inserto Musica, per il quale ha realizzato dei ritratti-caricatura di cantanti famosi, con Tuttolibri de La Stampa, i settimanali Dolly, Il Monello, Tango, supplemento satirico dell'Unità, e le riviste Comix, Lupo Alberto, Il Grifo.

Negli anni '90 la notorietà, grazie al personaggio della papera sexy e disinibita pronta a tutto per il successo e l'amore, a cui il giornalista Vincenzo Mollica diede il nome di Ava. Altre strisce famose erano quelle dedicate a Dio e all'omino con il nasone, senza fronte e gli occhi spalancati sul mondo, che diffondeva ironia e perle di saggezza. È stato autore anche di tante divertenti biografie a fumetti di musicisti, come quella di Vasco Rossi (Ogni volta che sono Vasco).

In un'intervista uscita nel 2012 aveva raccontato i suoi esordi: " Ho iniziato sul Mago a fare fumetti con Dio come protagonista. Poi li ho continuati su un sacco di altre riviste, e ancora adesso continuo con una striscia che si chiama Big Bang, praticamente una specie di 'La Bibbia di Cavezzali' . È un argomento che non smette di interessarmi ", affermava svelando poi il segreto per una striscia di successo: " Umorismo+ filosofia+psicologia+imprevedibilità ".