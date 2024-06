Il cellulare, le tappe bruciate, i tradimenti: la storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

L'amore tra Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, e Clizia Incorvaia è stato al centro dei gossip tra il 2013, anno del primo incontro, e il 2019 anno della fine del loro matrimonio. La relazione si è conclusa nel peggiore dei modi tra accuse e recriminazioni, ma a legarli per sempre rimane la figlia Nina, nata nel 2015.

Chiambretti e il numero di telefono

È il 2013. Francesco Sarcina ha da poco annunciato di volersi prendere una pausa da Le Vibrazioni, band con la quale ha collaborato per dieci anni. Il cantautore si sente pronto per sfidare il mercato musicale come solista. Clizia Incorvaia è già una seguitissima influencer e modella. Ha recitato nel film di Moccia "Universitari" e ha ricoperto il ruolo di centralinista nel "Chiambretti Night". È proprio grazie alla sua partecipazione allo show di Chiambretti che Sarcina la nota e ne rimane folgorato. Sarcina fa di tutto per ottenere il suo numero di cellulare e riesce a invitarla fuori per un appuntamento al quale però il cantante si presenta con il figlio piccolo Tobia, avuto da una precedente relazione. Clizia si dimostra la ragazza perfetta per lui e i due cominciano a frequentarsi.

Al festival di Sanremo 2014 insieme

Francesco e Clizia non fanno niente per tenere segreta la loro relazione. Sono giovani e di successo e vivono il loro amore alla luce del sole e davanti ai flash dei paparazzi. A febbraio 2014 Sarcina partecipa a Sanremo con il brano "Nel tuo sorriso" e in Riviera c'è anche la fidanzata. I fotografi presenti all'Ariston li immortalano in più di una occasione. La relazione è ufficiale e la coppia si fa vedere insieme a diversi eventi. Clizia e Sarcina sono i più fotografati al Festival del Cinema di Venezia alla premiere de "La Vita Oscena".

La convivenza poi la gravidanza

L'amore tra Sarcina e Clizia Incorvaia corre veloce e brucia le tappe. I due vanno a convivere nell'estate del 2014 e in autunno Francesco esordisce in televisione come professore di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L'esperienza nel talent lo tiene lontano da casa ma la coppia ha in progetto di allargare la famiglia e prima della fine dell'anno Clizia scopre di essere in dolce attesa. La notizia non rimane riservata a lungo e le riviste di gossip le dedicano ampi articoli e servizi fotografici, ma non sanno che Francesco e Clizia stanno programmando anche un matrimonio.

Le nozze e la nascita di Nina

Con Nina in arrivo in estate, Sarcina e Clizia decidono di fare il grande passo per diventare una famiglia. Il cantante e la fidanzata si sposano il 5 giugno 2015 in Sicilia con una cerimonia in grande stile davanti al mare di Marina di Butera. Clizia è al settimo mese ma è raggiante nei sui due abiti firmati. Testimoni di nozze sono Riccardo Scamarcio per Sarcina e Lola Ponce per Clizia Incorvaia e la coppia si dice sì davanti a quasi trecento invitati. "È stato davvero il giorno più bello della nostra vita. Sto iniziando a metabolizzare solo adesso. Posso dire però che è stato un matrimonio da favola proprio come lo desideravo", dichiara l'influencer subito dopo le nozze e il servizio fotografico del grande giorno viene venduto alla rivista Chi, che si accaparra l'esclusiva. Tre mesi dopo, il 24 agosto 2015, viene alla luce la piccola Nina e Francesco la accoglie con un romantico post Instagram: "Nina è benvenuta nel mondo".

L'esperienza a Pechino Express

A settembre 2016 Clizia e Francesco vengono scelti da Sky per partecipare alla quinta edizione di "Pechino Express". I "Coniugi", così sono ribattezzati alla vigilia dell'inizio del reality, partono alla volta del Sudamerica e affrontano diverse tappe tra Colombia, Guatemala e Messico prima di essere eliminati. I telespettatori, seguendoli nel viaggio si accorgono che i loro caratteri sono molto diversi e le liti sono all'ordine del giorno. Segnali che insinuano dubbi sul futuro della coppia.

La crisi poi l'annuncio di addio

5 Giugno 2018. Clizia Incorvaia dedica un post pieno d’amore al marito Francesco nel giorno del loro terzo anniversario di nozze. L’influencer prova a scacciare le voci di una presunta crisi parlando del suo amore per Sarcina, ma durante l’estate i paparazzi li fotografano lontani e distanti e a novembre 2018 arriva l’annuncio dell’addio su Instagram. "Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica. Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore, mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati", scrive Crizia Incorvaia sul web, mettendo la parola fine al matrimonio.

Il tentativo di riconciliazione

Clizia e Francesco non svelano i motivi dietro all'addio, ma la loro storia non sembra ancora del tutto conclusa nonostante l'annuncio. Nel 2019 la coppia ricompare insieme su Instagram e la foto, dove i due appaiono nudi abbracciati, infiamma il web. "Ricominciare per scrivere una nuova storia, lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo PRESENTE! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza è il nuovo incipit", scrivono Sarcina e la moglie, svelando di avere dato una seconda possibilità al loro matrimonio tatuandosi due cuori, lui sul braccio, lei sul décolleté. L'idillio, però, dura poco e pochi mesi dopo Clizia e il cantante si separano definitivamente. Francesco accusa l'ex moglie di averlo tradito con il suo migliore amico, nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Per contro, Clizia lo accusa di avere avuto più di una relazione extraconiugale. L'amore tra i due finisce nel peggiore dei modi tra accuse e recriminazioni.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina oggi

Nonostante la burrascosa fine del loro matrimonio, oggi Clizia e Francesco hanno ritrovato un rapporto sereno per il bene della loro figlia, Nina. Il tempo ha curato le ferite e ha consentito ai due di voltare pagina e proseguire con le loro vite.

Clizia Incorvaia sta per sposarsi condal quale ha avuto un bambino Gabriele. Francesco Sarcina è invece legato a, dalla quale ha avuto una bambina, Yelaiah, nata nel 2021.