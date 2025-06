Cesare Cremonini, la storia con Malika Ayane, l'ex Martina Maggiore: chi è e dove vive il latin lover della musica

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tour estivo di Cesare Cremonini è iniziato con il botto. Il cantautore bolognese ha infiammato lo stadio di San Siro con i due concerti del 15 e 16 giugno, che hanno registrato il tutto esaurito, attirando circa 57 mila spettatori a serata e moltissimi personaggi famosi. Tra il pubblico a intonare le sue canzoni più famose c'era anche l'ex fidanzata Martina Maggiore, che a metà concerto è fuggita in lacrime dallo stadio. La scena è stata immortalata da alcuni cellulari e la notizia ha fatto ben presto il giro del web, riportando l'attenzione sulla turbolenta vita privata dell'artista. Negli ultimi anni, infatti, Cremonini ha fatto parlare di sé più per i suoi amori che per la sua musica.

La storia con Malika Ayane

La relazione tra Cesare Cremonini e Malika Ayane è durata appena due anni, dal 2009 al 2011. I due artisti, all'epoca in momenti cruciali delle rispettive carriere – lui reduce dal successo dei Lunapop, lei agli esordi con la sua voce inconfondibile – si conobbero in occasione del ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica, il 2 giugno 2009. La passione nata tra loro sfociò ben presto in un legame sentimentale, ma anche in una profonda intesa artistica. Insieme Cremonini e Ayane hanno scritto, infatti, "Believe in Love", brano inserito nell'album Grovigli di Ayane e pubblicato poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2010 con Ricomincio da qui. Nonostante la storia d'amore si sia conclusa nel 2011, tra i due è rimasto un rapporto di grande stima e amicizia.

L'ex Martina Maggiore

Quella con Martina Maggiore è stata sicuramente la storia più chiacchierata soprattutto per l'epilogo infelice. La ragazza, originaria di Rimini e di alcuni anni più giovane di Cremonini, è stata legata al cantautore dal 2018 al 2022 ma, dopo quattro anni di idillio, la storia si interruppe bruscamente. Sulla fine del loro amore Martina ha scritto anche un libro "Ma che stupida ragazza", nel quale Maggiore ha raccontato le gioie, i dolori e i tradimenti vissuti durante la relazione con Cesare. A lei l'artista aveva dedicato la canzone "Giovane Stupida" e nel videoclip del brano i protagonisti erano proprio il cantautore e la fidanzata che impersonano se stessi. " Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma purtroppo mi ha ferita molto" , ha raccontato di recente Martina Maggiore.

Dove vive il latin lover della musica

Quando è lontano dal palco Cesare Cremonini si rifugia nella quiete delle colline bolognesi, dove ha acquistato anni fa un lussuoso appartamento.

Lancio un'occhiata là fuori e mi rivedo bambino, mi piace. Per questo ho comprato due camere quassù, poi ho acquistato tutto il piano

L'abitazione del cantante si trova di fronte a un luogo a lui caro, che lo ha spinto a mettere radici, un ex convento dove ha frequentato l'asilo. "", ha confessato Cremonini in una recente intervista.