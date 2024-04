Il Quirinale, la passione, la rottura: la storia d'amore tra Cesare Cremonini e Malika Ayane

La storia d'amore traCesare Cremonini e Malika Ayane è durata dal 2009 al 2011, ma i due artisti sono stati sempre bravi a tenere il loro amore lontano dai riflettori soprattutto all'inizio della relazione. Lui era nel pieno del successo come solista dopo l'addio ai Lunapop, lei otteneva i primi risultati musicali con la sua voce graffiante. L'intesa è durata solo due anni, ma ancora oggi Cremonini e Malika sono ottimi amici.

L'incontro al Quirinale

2 giugno 2009. Cesare Cremonini è uno degli ospiti del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, all'annuale ricevimento al Quirinale per la festa della Repubblica. Insieme a lui ci sono molti altri volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Tra loro c'è anche Malika Ayane. I due si scambiano qualche parola e il feeling è immediato. "Il nostro incontro fu bellissimo", racconterà anni dopo Cesare Cremonini: "Ci conoscemmo al Quirinale per un evento in cui dovevamo incontrare Napolitano. Dopo aver omaggiato il presidente sgattaiolammo per i corridoi del Palazzo eludendo la sorveglianza... Per conoscerci meglio, ci nascondemmo dietro a una tenda accanto a una finestra illuminata dal sole di Roma". Malika è già madre di una bambina, Mia, nata da una precedente relazione, ma l'estro di Cesare e l'amore comune per la musica la travolgono.

La frequentazione

Malika e Cesare iniziano a frequentarsi lontano dagli occhi indiscreti di paparazzi e stampa ma non così assiduamente. Lui è impegnato nella promozione della sua biografia, Le ali sotto ai piedi, mentre Ayane gode del successo ottenuto partecipando al festival di Sanremo 2009 e pubblica il brano "Contro Vento", che conquista il pubblico. Tra settembre e ottobre, però, i fotografi li sorprendono insieme in teneri atteggiamenti ma la cantante smentisce la relazione attraverso i microfoni del Tg5. La conferma ufficiale che i due artisti hanno una relazione arriva a novembre, quando la rivista Chi pubblica le foto di Malika e Cremonini insieme in un supermercato di Milano mano nella mano e la foto della coppia, che si bacia davanti al portone di casa della Ayane, fa il giro del web.

La passione e Sanremo

La passione li travolge sia fisicamente che intellettualmente. Per Malika e Cesare l'amore si tramuta anche in una proficua collaborazione professionale. Mentre la cantate si prepara a esordire nella categoria Big al 60° festival di Sanremo, in coppia con Cremonini scrive "Believe in love", singolo che viene inserito nell'album "Grovigli", pubblicato a metà febbraio dopo il successo ottenuto a Sanremo con il brano "Ricomincio da qui". Malika Ayane non vince il Festival ma ottiene il Premio della critica "Mia Martini" e Premio della Sala Stampa Radio e Tv. L'orchestra protesta in finale per la sua mancata vittoria, ma in radio il suo è il brano più ascoltato e trasmesso.

Le prime dichiarazioni ufficiali

La relazione tra Cesare Cremonini e Malika Ayane va avanti da mesi ma solo alla fine di febbraio 2010 la cantante italo-marocchina parla pubblicamente dei suoi sentimenti. "L'amore è sempre imprevedibile. Cesare è uno straordinario autore, avevo già espresso il desiderio, in tempi non sospetti, di avere un brano suo. L'ho rincorso molto. Poi abbiamo trovato il compromesso di scriverlo per divertimento, questo brano", confessa l'artista durante un'intervista post Sanremo, aggiungendo: "Nel mentre c'è stato qualche incidente di percorso… Io dico sempre che lavoro con Cremonini e sto con Cesare. Spesso le collaborazioni nascono per promuovere due artisti contemporaneamente. Noi questa volta volevamo solo fare le cose per bene. Io e Cesare siamo innamoratissimi".

Il viaggio in Messico

Per staccare la spina dopo gli ultimi impegnativi mesi e per allontanarsi dai gossip che impazzano sulla loro coppia, Malika e Cesare "fuggono" in Messico. Oltreoceano si ritagliano dieci giorni di relax per coltivare il loro amore e ricaricare le energie in vista degli impegni di maggio. Al rientro dalla vacanza, Vanity Fair dedica una copertina al cantante, che ha da poco compiuto 30 anni, e nell'intervista Cesare confessa: "In Messico ho nuotato tra le balene, un mio sogno da bambino e lì ho scoperto che Malika è terrorizzata dagli insetti. Per la prima volta da quando stiamo insieme, abbiamo avuto tanto tempo solo per noi, e ho capito quanto lei sia straordinaria nel riuscire a dare amore a tutti gli affetti della sua vita. Io non sono così: so dare energia in una sola direzione per volta. Per questo ho sempre avuto difficoltà a condividere".

Una nuova canzone insieme

Maggio 2010. La collaborazione professionale tra Cesare e Malika prosegue e questa volta è la cantante a scrivere insieme al compagno il brano "Hello", che viene inserito nella prima raccolta di successi di Cremonini, "1999-2010 The Greatest Hits". Il brano, in cui Malika duetta con il cantautore bolognese, ottiene un grande successo tanto che anche la cantante lo inserisce nel suo Special tour edition dell'album "Grovigli", che viene pubblicato a ottobre. Con l'arrivo dell'autunno, però, voci di crisi iniziano a circolare sulle riviste di cronaca rosa.

Le voci di crisi

Ottobre 2010. Per le riviste di gossip Malika e Cesare sono in crisi. "Lei sta cercando casa a Milano e ha chiesto al suo ex compagno di aiutarla. I due si vedono spesso", riferisce il settimanale Chi, aggiungendo: "Nel frattempo Cremonini sta a Bologna e qualche sospetto di crisi c'è". La coppia, però, non conferma e non smentisce. Cesare è concentrato sulla collaborazione con Jovanotti e sulla realizzazione del suo nuovo album, il primo con l'etichetta Tre Cuori e distribuito da Universal Music dopo la fine della collaborazione con Warner Music. E trova anche il tempo di cimentarsi nel ruolo di attore prendendo parte al film di Pupi Avati "Il cuore grande delle donne".

La fine della relazione

Febbraio 2011. Novella2000 pubblica le prime foto di Malika Ayane insieme a un uomo che non Cesare Cremonini. Si tratta del regista Federico Brugia, che con la cantante ha collaborato spesso negli ultimi mesi per i suoi videoclip. È la conferma che tra Cesare e l'artista l'amore è finito. I due non rilasciano alcuna dichiarazione ufficiale ma il matrimonio celebrato a maggio 2011 di Malika con Brugia mette la parola fine a un possibile ritorno di fiamma tra i due artisti.

Perché Malika Ayane e Cremonini si sono lasciati

Alla base della rottura ci sarebbe stata divergenze di vedute sul loro futuro e incomprensioni. "Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire", rivelerà Malika Ayane anni dopo l'addio a Cesare Cremonini: "È il più bravo di tutti e gli voglio un bene pazzesco. Ma con gli uomini sono stata sempre fortunata". Della loro storia d'amore Cesare Cremonini invece dirà: "L'ho incontrata che avevo 29 anni, lei 24 e abbiamo vissuto una storia d’amore molto bella. Superare la fine di una relazione è sempre difficile e ci vuole tempo per guarire".

Oggi Malika Ayane è single, mentre Cesare Cremonini è fidanzato con la giornalista Rai, Giorgia Cardinaletti.