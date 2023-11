Che fine ha fatto Lucia Javorčeková, la modella che ha conquistato gli italiani?

In molti si domanderanno che fine ha fatto Lucia Javorčeková, la modella slovacca diventata famosa qualche anno fa per il tormentone #escile. Risale al 2015, infatti, il post che pubblicò sui social in cui l’allora 25enne si mostrava con il suo lato A in evidenza. Così, da quel momento, venne soprannominata “Mozzarellona”. Lucia divenne famosissima in Italia, anche per un servizio de Le Iene, in cui senza troppi problemi si mostrò completamente a nudo e senza veli. Questo accadeva nel 2015; ma adesso che fine ha fatto la modella che ha fatto sognare milioni di italiani?

Lucia Javorčeková, la vita della modella oggi

Ora 33enne, la modella slovacca continua a far breccia nel cuore dei suoi fan e su Instagram conta ben 4 milioni di followers. È con i suoi scatti - sempre ammalianti e seducenti - che Lucia si mostra sui social. Da qualche anno ha lasciato l’Europa e si è trasferita in Messico; insomma, un luogo perfetto per fare da sfondo alle sue fotografie che la ritraggono sempre in abbigliamento che poco ha a che fare con le basse temperature invernali. Sono tantissime, infatti, le immagini in cui la si vede in bikini mettere in mostra la sua sensualità.

Autore dei suoi numerosissimi scatti, è perlopiù il fotografo Krjstian Grejtak, compagno della modella e ormai suo marito da circa un anno. È stato proprio lui a realizzare le ultime foto postate sui social da Lucia che la vedono mettersi in posa accanto ad un vecchio modello di automobile. E ancora, è di pochi giorni fa lo scatto in costume sullo sfondo del mare e del cielo azzurro della Repubblica Dominicana. Inutile sottolineare, l’immediata pioggia di like.

Chi è Lucia Javorčeková

Classe ’90, Lucia Javorčeková è nata a Bratislava, in Polonia, il 19 aprile. Da sempre ha avuto la passione per la moda che ha poi trasformato nel suo lavoro. Tuttavia, prima di entrare in questo mondo, Lucia era una sportiva; in particolare, la Javorčeková aveva provato la strada del ciclismo che, anche se ormai un ricordo lontano, continua ad amare.

All’età di 17 anni, nel 2007, una volta ultimati gli studi iniziò a posare come modella per alcuni marchi molto famosi legati al mondo della lingerie. In breve tempo si fece conoscere attraverso un canale YouTube, condividendo diversi tutorial sul make-up. Era il 2021, quando si trasferì in Svizzera per proseguire la carriera da modella, posando per il magazine Techia Report. Tra passerelle e sfilate si trasformò in breve tempo in una delle modelle slovacche più famose del momento.

In Italia, la notorietà le arrivò nel 2015 quando sui social pubblico il tormentone, che riprendeva il gioco social #escile. Poi, postò una foto su Facebook in cui si intravedeva un capezzolo; gesto che provocò la reazione immediata del social network che reagì bloccando l’account di Lucia. Tuttavia, a salvarle l’account entrarono in campo Le Iene che la raggiunsero a Bratislava per intervistarla e riuscirono a convincerla ad accontentare i suoi follower. Dunque, mostrò il suo lato A, senza veli: “Spero che tutti possano apprezzare, per me è come essere ad un concorso”, disse all’epoca. Adesso, sono passati quasi dieci anni da quel giorno, ma comunque Lucia continua a far sognare i suoi tantissimi fan con i suoi scatti sempre sensuali e seducenti.