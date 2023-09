Che fine ha fatto Muschio Selvaggio? Ferie troppo lunghe o podcast chiuso?

Sono passati quasi tre mesi dall'uscita dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, pubblicata il ventisei giugno e con ospite Morgan. Migliaia di fan dall'inizio del mese di settembre hanno chiesto a gran voce spiegazioni ai due ideatori del format: i famosissimi Fedez e Luis Sal, che tempo fa hanno litigato. In molti adesso si domandano quale sarà il destino del secondo podcast più ascoltato in Italia. Una grande parte della community sostiene che il programma - che vanta milioni di visualizzazioni - sia stato chiuso definitivamente. Un numero molto inferiore di fan invece pensa che lo show continuerà, sicuramente con Fedez nella solita veste di protagonista. " Forse il marito di Chiara (Ferragni n.d.r.), gli autori e il consiglio di amministrazione sta facendo delle ferie più lunghe del previsto - commenta un ragazzo sotto un post di Instagram dedicato a Muschio Selvaggio - non posso credere che Fedez lasci senza lavoro le decine di persone che collaboravano al progetto del podcast ". Nelle ultime puntate Fedez aveva anche provato a rimpiazzare il collega Luis con Mr. Marra, influencer e podcaster molto famoso. Un cambiamento che è stato però accolto in maniera abbastanza fredda dai fan di Muschio Selvaggio, che continuamente hanno chiesto per settimane il ritorno della star bolognese dietro il microfono.

Quasi impossibile la pace fra i due

Difficilmente i due ex migliori amici torneranno a sedere nello stesso tavolo di registrazione, dopo il fortissimo diverbio a suon di video pubblicati nel canale Youtube del programma - teoricamente gestito da entrambi -all'inizio di giugno. Il primo a dare spiegazioni fu il marito di Chiara Ferragni, dopo le continue pressioni dei fan, con un video interamente dedicato alla vicenda. Dopo non molto è arrivata anche la risposta di Luis Sal, che con un video dai toni ironici - ma comunque pungente -, fatto di powerpoin e voci modificate è stato incoronato dagli utenti vincitore della disputa. La sua frase "Chiama la mamma, chiama l'avvocato" è diventata in poche ore il meme più cliccato in Italia in quel periodo.

Che fine hanno fatto i due ex migliori amici?