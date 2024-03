"Che ne pensa dell'intervista della Ferragni?". La replica al vetriolo di Fedez

Finito ancora una volta nel mirino della trasmissione televisiva "Pomeriggio 5", Fedez polemizza con l'inviato e si dice stanco di trovarsi al centro dell'attenzione mediatica: "Oggi gli giravano un po’ ma ci sta pure perché è tanto tempo che gli stiamo dietro e quindi va bene" , è costretta ad ammettere in studio Myrta Merlino.

Avvicinato dal giornalista Michel Dessì, il cantante, fin da subito nervoso, mostra di non gradire l'ennesima intromissione. Per quanto riguarda il cornetto portafortuna regalatogli dalla trasmissione, Fedez non ha molto da dire: "Sta andando bene, ma devo andare a lavorare e il mio lavoro non ostruisce il vostro…" . Una risposta che rivela chiaraente la poca voglia di interagire. Alla richiesta di un commento sulla presunta attività di dossieraggio nella quale compare il suo nome, la replica è ficcante: "Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese".

Nessuna voglia neppure di parlare della moglie. "Cosa pensa dell’intervista di Chiara, ha visto che si è commossa quando ha visto le vostre immagini?" , chiede l'inviato. "Quanto durerà questa cosa secondo voi?" , sbotta il cantante. "Fin quando la gente non capirà bene cosa sta succedendo. Si appassionano molto alla vostra storia" controribatte Dessì.

Fedez si incammina verso il cancello, poi aggiunge un'altra frase : "Devo fare un'errata corrige, ho detto procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare. Mi sembrano parole un po' forti e ho sbagliato: erano i PM antimafia!" . "Ma perché l’hanno spiata?" , domanda ancora l'inviato. "Io mi pongo un quesito: se applicassero la stessa lente d’ingrandimento che stanno applicando su di me su vicende che hanno veramente una rilevanza per il dibattito e il futuro di questo Paese, forse saremmo un Paese migliore" , affonda il cantante.

Il botta e risposta va avanti per un altro po', poi arriva la stoccata anche nei confronti dell'inviato di "Pomeriggio 5". "Mi hanno giudicato come il 'Ferragnista', uno che ha poco da fare…" , prosegue Dessì. Fedez non se lo fa ripetere due volte e attacca: "Lo vedete Michel, dieci anni di gavetta nel giornalismo e, all’apice della sua carriera, è sotto casa di Fedez a chiedergli del corno fortunato" , dice rivolgendosi alla telecamera. "Lei mi sfotte però!" , replica il giornalista. "No, non ti sto sfottendo! Sto analizzando la realtà" , attacca ancora il cantante.

Quando gli viene fatto notare che l'attenzione mediatica sulla storia tra lui e la Ferragni sia la conseguenza dell'esposizione che loro stessi hanno contribuito a creare postando quotidianamente sui social network parte della loro vita, Fedez tenta di replicare come può, pur in lieve difficoltà. "No, le spiego la fallace argomentazione di dire: voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri" , sbotta.