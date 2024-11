"Non lo sapevo". La gaffe di Luciana Littizzetto su Franco Moschino, Fazio prova a difenderla

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la gaffe fatta da Fabio Fazio qualche domenica fa su David Bowie anche Luciana Littizzetto è scivolata sui defunti. Nell'ultima puntata di Che tempo che fa la comica torinese ha letto la sua consueta letterina ai telespettatori e alla fine del suo monologo si è rivolta a Franco Moschino, fondatore dell'omonima casa di moda, facendo un vero e proprio appello ma dimenticandosi, però, che lo stilista è deceduto trent'anni fa.

La gaffe su Moschino

Luciana Littizzetto voleva ironizzare sull'ultimo modello di borsa lanciato da marchio Moschino, una tracolla a forma di sedano venduta a 3700 euro e si è rivolta direttamente al fondatore della casa di moda per un appello: " Volevo lanciare un messaggio a Franco Moschino. Signor Moschino, secondo me lei si deve superare, andare avanti e fare una borsa a moschino, a forma piccola mosca e poi a moscone! È un'idea geniale. Franco pensaci!" . Peccato che Franco Moschino non abbia potuto ascoltare il messaggio, che Luciana Littizzetto gli ha rivolto in tv perché è deceduto il 18 settembre 1994. Il fatto è sfuggito alla comica ma non ai telespettatori che su X hanno subito commentato la sua gaffe. " Qualcuno dica alla Littizzetto che Moschino è scomparso nel '94", ha scritto un utente, mentre un altro ha replicato: "Ma non poteva verificare?" .

La difesa di Fazio e le scuse

I primi messaggi polemici arrivati dal web hanno subito fatto scattare Fabio Fazio, che ha provato a difendere la collega al termine del suo monologo: " Per quelli che non hanno niente da fare... Lo so che Franco Moschino è scomparso diversi anni fa, penso tu volessi riferirti all'azienda" . Il conduttore di Che tempo che fa era convinto che Luciana Littizzetto sapesse che lo stilista è morto e che in realtà si rivolgesse più in generale all'azienda da lui fondata. Ma la comica ha dovuto ammettere di non essere a conoscenza del decesso dello stilista. "I o non lo sapevo, mi dispiace", ha detto lei visibilmente imbarazzata per la gaffe fatta, smentendo Fazio: " In realtà mi riferivo proprio a lui".

E' morto quarant'anni fa?! Ah, tanti... ma ci sarà in azienda un altro Moschino

A quel punto Littizzetto non ha potuto fare altro che scusarsi con il pubblico in studio e a casa: "Scusatemi". Poi ha concluso cercando di superare il momento imbarazzante con l'ironia: "".