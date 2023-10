"Come la figlia della serva...", Luciana Littizzetto e l'ultima frecciata alla Rai

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sono pronti a tornare con "Che tempo che fa". Lo studio è tutto nuovo. La rete (il Nove) anche e i pesci dell'acquario alla fine li hanno trovati. "Mancano solo gli squali, che non sono voluti venire", ha detto pungente Luciana Littizzetto (riferito a chi, lo si può solo immaginare) nell'ultima intervista rilascia a Tv Sorrisi e canzoni insieme all'inseparabile Fazio.

Eppure, nonostante l'entusiasmo della nuova avventura, la gioia di mettersi ancora alla prova e la libertà di espressione (che tanto sognavano), la comica torinese si è dovuta togliere ancora qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'azienda (la Rai) che, per anni, le ha dato spazio in televisione (e pagato lo stipendio). Nella lunga chiacchierata la Littizzetto ha dovuto fare qualche rimando (giusto un paio) al tempo che fu in viale Mazzini.

" Mi mancheranno le maestranze della Rai, il nostro 'pollaio' prima della diretta, ma casa nuova vita nuova ", ha detto la comica, dicendosi dispiaciuta per le persone lasciate dietro di sé. (Ma la scelta di seguire Fabio Fazio a Discovery non era stata sua?! Bah.) Nella lunga intervista, il giornalista non ha mai fatto riferimenti né tantomeno domande sulla Rai, ma Luciana Littizzetto ha voluto comunque tirare di nuovo in mezzo Mamma Rai (ingrata), rivangando vecchie questioni. Anzi, lamentandosi di cose che oggi appaiono assai futili (o forse no?).

Parlando di camerini e di cosa la torinese avrebbe potuto trovare in quello nuovo di Fazio, la Littizzetto è stata folgorata da un ricordo e si è lamentata del trattamento ricevuto giusto fino a qualche mese fa: " Io invece in Rai avevo un camerino minuscolo "da figlia della serva", non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo, chissà". Già, perché le dimensioni contano a quanto pare per l'attrice torinese.