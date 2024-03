"Checco Zalone e Virginia Raffaele...". L'ultima bomba di gossip di Corona

È una vera e propria bomba quella che Fabrizio Corona ha sganciato sul web per la gioia degli amanti dei gossip. Secondo l'ex re dei paparazzi, c'è una nuova coppia del mondo dello spettacolo che si sta frequentando lontano da occhi indiscreti, quella composta da Checco Zalone e Virginia Raffaele. Nessuna voce era circolata sui due comici, ma la soffiata di "Furbizio", come è stato ribattezzato da Dagospia, sembrerebbe basarsi su fonti attendibili.

Fine della relazione con Mariangela

Secondo Corona il comico barese avrebbe lasciato l'ex compagna, Mariangela, che era al suo fianco da oltre vent'anni e che gli ha dato due figlie, da tempo e avrebbe acquistato un'altra casa nella sua amata città, Bari, per rimanere comunque vicino alle sue bambine. Allo stesso tempo avrebbe compiuto un altro passo significativo, comprando un appartamento a Roma e non per motivi di lavoro, o almeno non solo per quello. "Come mai proprio Roma? A quanto pare il cuore dell'uomo che da anni fa ridere l'Italia intera è occupato, udite udite, dall'imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele", ha scritto Fabrizio Corona sulle pagine del suo sito Dillinger, svelando che i due comici si starebbero frequentando da tempo.

Checco Zalone e Virginia Raffaele

"È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace", ha proseguito l'ex re dei paparazzi, dando per certa la notizia della relazione tra Checco Zalone e Virginia Raffaele grazie alle sue fonti. I due volti noti della comicità italiana avrebbero scelto di mantenere privata la loro relazione per evitare di dare in pasto alle riviste di gossip la storia, ma Fabrizio Corona ha anticipato tutti e la notizia ha già fatto il giro della rete.

"Checco Zalone è da sempre ossessionato dal gossip e dall’apparire sui giornali per quanto riguarda le notizie sulla sua vita privata", ha proseguito l'ex di Belen. Insomma, Checco Zalone avrebbe rivoluzionato la sua vita privata ma avrebbe cercato di mantenere il massimo riserbo sulla frequentazione con l'imitatrice Virginia Raffaele. Al momento i diretti interessati non hanno commentato il pettegolezzo, ma la bomba di gossip sganciata da Corona potrebbe costringerli (forse) a uscire allo scoperto. Anche solo per una smentita.