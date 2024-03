Malena e il porno ai tempi del Pd, Anna Tatangelo in crisi (come la Mastronardi), Cannavò incinta

C'è aria di crisi tra le coppie vip. Dopo Chiara Ferragni e Fedez, altre due coppie sembrano essere arrivate al capolinea (Tatangelo-Narducci e Mastronardi - Sannino). Sul fronte dei gossip più pruriginosi, invece, largo alle confessioni poco piccanti di Malena e alla gravidanza annunciata dagli Zengavò.

"Riparto da me stessa". Anna Tatangelo in crisi con Narducci?

Agli ultimi gossip di coppie in crisi si aggiungono due nomi, quelli di Anna Tatangelo e Mattia Narducci. Secondo i beneinformati la cantante di Sora sarebbe ai ferri corti con il giovane compagno con il quale fa coppia fissa da oltre un anno. A scatenare i rumor sull'ennesimo addio vip è stata una storia pubblicata da Anna Tatangelo nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. Un'immagine scattata in palestra poco prima di una seduta di allenamento. A fare mormorare follower e curiosi, però, non è stato tanto lo scatto quanto le parole scritte dall'artista: "Si riparte sempre da sé stessi". Per molti le parole della Tatangelo sarebbero un chiaro riferimento alla fine della relazione con Mattia, il giovane modello con il quale era fuggita a Londra, per un weekend di relax, a metà febbraio. Da allora sui social network i due non si sono più fatti vedere. Gatta ci cova.

Malena, il PD e il porno: "Mi chiesero di dimettermi"

Quando si dice essere poco inclusivi. La pornostar Malena, ospite di Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta, ha raccontato i suoi esordi nel mondo del cinema hard. In pochi forse ricordano, però, che nell'anno in cui Malena "esplose" nel porno, lei era anche una delegata dell'assemblea nazionale del Partito Democratico. "Cercavano una persona di fiducia e mi candidarono ma in concomitanza la mia vita trasgressiva personale mi portò a fare un video per il cinema per adulti. Mai avrei pensato di creare il caos", ha raccontato Malena. In quel momento (era il 2016) Malena era un'esponente politica, delegata nazionale del Pd, e essere anche una pornostar fece storcere il naso ai piani alti del partito: "Ho continuato a partecipare alle assemblee nazionali. Tutti volevano selfie con me. Poi però mi chiesero, con una telefonata, di rinunciare al mio incarico. Ma non c'era motivo, potevo sostenere quell'incarico e l'ho portato a termine". Hai capito il Pd.

Alessandra Mastronardi, è già finito il matrimonio (dopo 8 mesi)?

Il matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Giampaolo Sannino sarebbe già arrivato al capolinea. A soli otto mesi dal "sì" l'attrice sarebbe già "sola e disperata". A riferirlo, con tanto di foto, è il settimanale Gente, che ha pubblicato le foto della Mastronardi che aspetta il marito (o ex) uscire dalla loro casa, seminascosta in auto. "Sarebbe stato Sannino a lasciare Alessandra, cha spento 38 candeline senza di lui e senza la fede nuziale", scrive ancora la rivista. A confermare le voci ci sarebbe un altro indizio: "I due non si seguono più sui social e lui ha cambiato indirizzo e orizzonti". Cosa sia successo tra il dentista e l'attrice per non arrivare neppure al primo anniversario di nozze non si sa. Addio nozze di carta.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, svelata la gravidanza

C'è un piccolo "gieffino" in arrivo in casa Zengavò. Con un video Instagram a sorpresa Rosalinda Cannavò (l'attrice Adua Del Vescovo) e Andrea Zenga hanno annunciato che la famiglia si allargherà con l'arrivo di un figlio: "Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti". Il parto è previsto a settembre, ma intanto la coppia festeggia la notizia con i fan. Da qualche settimana si vociferava che l'attrice fosse in dolce attesa, ma la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 non aveva ancora confermato l'indiscrezione. Almeno fino a oggi. Che dire, auguri.