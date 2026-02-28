Chi è Giorgia Cardiletti, co-conduttrice dell’ultima serata del Festival di Sanremo

Dopo l’annuncio in diretta tv da parte del direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, mentre stava conducendo il Tg1i è arrivato il gran giorno per la giornalista Rai, Giorgia Cardinaletti, di affiancare il conduttore (assieme a Laura Pausini) nell’ultima serata della kermesse canora.

Chi è la popolare giornalista

Marchigiana classe ‘87, ormai da molti anni è uno dei volti più conosciuti della Rai per la sua professionalità e autorevolezza: dopo aver iniziato dalla Scuola di Giornalismo a Perugia e l’iniziale gavetta a RaiNews24, Cardinaletti si è occupata delle vicende sportive di Formula 1 conducendo uno storico programma di motori, “Pole Position” per poi passare alla Domenica Sportiva. Successivamente, ecco la chiamata da parte del Tg1 come conduttrice, nel 2022, ma dopo tanti anni passati dietro le quinte in redazione.

Le altre conduzioni tv

Per Cardinaletti il legame con il Festival di Sanremo non è casuale ma è già avvenuto, seppur in una forma diversa, anche in passato: infatti, nel 2020 ha condotto “Dentro il Festival”, uno speciale andato in onda su RaiPlay che riguardava la kermesse canora più importante. Oltre a essere diventata un popolare volto del telegiornale, è stata alla conduzione della trasmissione “Via dalle storie” in onda nella seconda serata di Rai 1 ma anche ricevuto importanti riconoscimenti come il premio Campiello, tra i più prestigiosi in ambito letterario.

La vita privata

Da sempre una donna professionale e riservata, è però inevitabilmente passata anche agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con il popolare cantautore emiliano Cesare Cremonini nel 2022 e durata due anni. Sono state davvero poche le occasioni in cui i due si sono visti pubblicamente. Nell’ultimo periodo, invece, la giornalista Rai ha intrapreso una relazione con il collega Francesco Bechis. “A Sanremo finito tornerò a fare il mio mestiere, non penso cambierà niente.

Vengo dalla provincia, sono abituata ai piedi per terra”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. “Il mio lavoro mi piace, da lunedì torno dietro alla scrivania, poi in prospettiva chi lo sa. Ma intanto fatemi accettare la sfida, che quando mai mi ricapita più”.