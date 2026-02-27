Il TG1, l'estate insieme, le nozze di Bagnaia: la storia d'amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini

Giorgia Cardinaletti è senza dubbio il personaggio più atteso sul palco del teatro Ariston nel giorno della finalissima. La giornalista Rai è co-conduttrice al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Dopo essere stata inviata del Tg1 a Sanremo per anni, Cardinaletti approda sul palco più importante con il suo garbo e la sua professionalità. Tre anni fa, però, il suo nome salì alla ribalta della cronaca scandalistica per la storia d'amore con il cantante Cesare Cremonini.

L’intervista al Tg1

Settembre 2022. Cesare Cremonini è reduce dalla fine della relazione con Martina Maggiore. Per lanciare l'uscita del suo nuovo progetto musicale, "Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola", l'artista pubblica una nuova versione dello storico brano "Stella di mare" di Lucio Dalla e alla vigilia dell'uscita del singolo è ospite del TG1 delle 20 condotto proprio da Giorgia Cardinaletti. Tra il cantante e la giornalista il feeling è immediato e la foto che Cesare pubblica sui suoi profili social, dove i due sono abbracciati, lo testimonia. "Grazie al Tg1 Rai e alla bravissima Giorgia Cardinaletti per avermi ospitato in studio questa sera e aver dato così importanza e spazio a “Stella di mare” con Lucio Dalla. Esce stanotte!!", scrive Cremonini sul web.

L’invito durante il tour

Novembre 2022. Cesare è impegnato nel suo tour autunnale e invita Giorgia a uno dei suoi concerti. La coppia si lascia fotografare insieme nel backstage e la giornalista condivide la foto sul suo profilo Instagram, scrivendo: "Share the love". Per gli addetti ai lavori si tratta solo di amicizia ma in realtà il cantante e la giornalista si stanno già frequentando.

I primi pettegolezzi

Aprile 2023. Sulle riviste di cronaca rosa si inizia a parlare di Giorgia e Cesare come di una coppia. Il settimanale Chi è il primo a parlare di relazione: "Il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai. Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore. Si tratta di Giorgia Cardinaletti, 35 anni, conduttrice del Tg1 delle 20, esperta di cronaca e di politica". Nonostante ciò Cesare e Giorgia mantengono un basso profilo.

L’estate insieme

Estate 2023. Giorgia e Cesare evitano di pubblicare sui social foto insieme, ma l'estate è nel segno dell'amore per la coppia. Il cantante e la giornalista vengono paparazzati in teneri atteggiamenti dai fotografi della rivista Diva e Donna durante una vacanza in barca alle isole Eolie insieme a un gruppo di amici. Cesare e Giorgia sembrano fare sul serio tanto che ad agosto la giornalista trascorre una giornata insieme alla mamma di Cesare in barca a Maratea. Le presentazioni in famiglia parlano di un impegno importante tra i due.

Il video con Rossi

Dicembre 2023. Cesare e Giorgia compaiono per la prima volta insieme su Instagram. Il cantante è tra gli spettatori del concerto di Calcutta all'Unipol Arena di Casalecchio a Bologna e con lui ci sono anche la compagna Giorgia, Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello. Cremonini registra il video di un momento di spensieratezza vissuto al concerto e lo posta su Instagram e nelle immagini, per la prima volta con lui, si vede proprio Giorgia. Per i fan è la conferma che l'amore tra i due va a gonfie vele.

La prima foto ufficiale

Aprile 2024. In occasione della vittoria di Valentino Rossi nella 6 Ore di Imola Giorgia e Cesare fanno il loro debutto sui social come coppia. La giornalista e il cantante pubblicano su Instagram la prima foto insieme, dove si mostrano felici e abbracciati, nel paddock insieme agli amici Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. La storia diventa così ufficiale.

Le nozze di Bagnaia

Luglio 2024. Dopo un anno di relazione Cesare e Giorgia mantengono ancora riservata la loro storia evitando di esporsi soprattutto sui social. In occasione del matrimonio di Pecco Bagnaia, però, la coppia fa uno strappo alla regola e condivide sui propri canali social una foto di gruppo con gli sposi e con Valentino Rossi e la fidanza Francesca Sofia. Nelle immagini la coppia sembra felice e molto innamorata, ma la crisi è dietro l'angolo.

La fine della relazione

Novembre 2024. Dopo un anno e mezzo di relazione Giorgia e Cesare si dicono addio senza clamori. A riferirlo è il settimanale Chi, che parla di decisione presa di "comune accordo e senza rancore. Le loro strade si sono separate". Pochi mesi fa, parlando di Giorgia, Cremonini ha confessato: "Lei è stata centrale.“Ragazze facili” è una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo. Il coraggio di amare.