Chi è Giusy Buscemi: l'ex Miss Italia protagonista della serie Vanina

Manca pochissimo al debutto della nuova fiction targata Mediaset, Vanina -Un vicequestore a Catania, che vede protagonista Giusy Buscemi proprio nei panni di Vanina Guarrasi. La serie tv, suddivisa in 4 puntate e diretta da Davide Marengo, ruota attorno al tema della criminalità organizzata ed è ambientata in Sicilia. Per interpretare il ruolo della protagonista, come anticipato, è stata scelta proprio Giusy Buscemi, al secolo Giuseppina Buscemi, attrice ed ex modella italiana.

Chi è Giusy Buscemi

Classe ’93, Giusy Buscemi è nata il 13 aprile a Mazara del Vallo, in Sicilia, in provincia di Trapani. Cresce a Menfi (Agrigento) ed è lì che si diploma al liceo Scientifico. Subito dopo, decide di continuare gli studi presso l’Università di Roma La Sapienza. Tuttavia, la sua vita viene “stravolta” quando, il 10 settembre del 2012, viene eletta Miss Italia in un’edizione condotta dal mitico e indimenticabile Fabrizio Frizzi. Così, da quel momento, la sua carriera è segnata da una serie di successi. Nello stesso anno, arriva il debutto sul grande schermo con il film Baci salati diretto da Antonio Zeta. L’anno seguente, invece, è la volta del film Nero infinito di Giorgio Bruno; nel 2014 la troviamo nel cast di Fratelli Unici di Alessio Maria Federici e, successivamente, in Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem.

Il lavoro d’attrice la vede impegnata subito anche nel piccolo schermo. È per questo che entra a far parte del cast di Don Matteo, nei panni di Assuntina Cecchini. E ancora, nella terza stagione di Un passo dal cielo, ne La dama velata e Il giovane Montalbano. Come se non bastasse, nella serie Rai Il paradiso delle signore è stata Teresa Iorio. Sempre per la tv, inoltre, lavora a fianco di Alberto Angela nella produzione di alcuni documentari sulla storia dell’arte a Firenze e Venezia ed è impegnata nella produzione italo-americana I Medici e nella miniserie C'era una volta Studio Uno. Nel 2022, ha vestito i panni di Lucia Ferrari nella seconda stagione di Doc-Nelle tue mani e, adesso, è pronta ad interpretare Vanina Guarrasi.

La laurea nel 2023

Proprio lo scorso anno, visti i tanti impegni lavorativi, con determinazione e caparbietà, Giusy ha deciso di portare a termine il suo percorso universitario, laureandosi in Letteratura, Musica e Spettacolo, corso di laurea della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma. Una triennale che per la Buscemi è durata ben dieci anni, come ha sottolineato l’attrice sui social: “Una triennale in dieci anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita. A tutte le volte in cui ho pensato di mollare, a tutta la vita che è passata tra un esame e l'altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto”.

La vita privata di Giusy Buscemi

È il 13 maggio del 2017 quando, dopo 3 anni di fidanzamento, l’attrice sposa nella Capitale il regista Jan Michelini, conosciuto sul set di Don Matteo. “Mi sono sposata a 24 anni perché a un certo punto ho sentito dentro di me la chiamata del matrimonio. Ho sempre desiderato un marito e dei figli – ha rivelato Giusy Buscemi a Vanity Fair – È stata una scelta del tutto consapevole, fatta con grande gioia e pace”.

Pochi mesi dopo, l’11 febbraio del 2018, Giusy è diventata mamma per la prima volta, con la nascita di Caterina Maria. Successivamente, il 5 ottobre del 2019, è nato Pietro Maria e il 31 luglio del 2022, il terzo figlio, Elia Maria. Insomma, una grande e bella famiglia numerosa. È proprio ai figli, infatti, che la Buscemi ha voluto dedicare la sua tesi di laurea: “Ai miei figli Caterina, Pietro ed Elia (e a quelli che verranno).