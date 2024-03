Vanina. Un vicequestore a Catania, al via su Canale 5: le cose da da sapere

Novità in casa Mediaset. Al via questa sera, mercoledì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, Vanina-Un vicequestore a Catania. La serie tv in 4 puntate è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia ed è un poliziesco ambientato in Sicilia con la regia di Davide Marengo. Una produzione Palomar con Rti e la Sicilia Film Commission con la sceneggiatura firmata da Leonardo Marini. La trama ruota attorno ad una donna, Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi.

La trama e il cast

Il vicequestore Vanina Guarrasi è una donna molto forte e determinata che, però, si trova ad affrontare alcuni “fantasmi” del passato. In particolare, ha dovuto superare il dolore della morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da Cosa Nostra, quando lei aveva soltanto 14 anni. Da quel momento, Vanina ha avuto un solo obiettivo: diventare poliziotta per lottare contro la criminalità organizzata. Così, dopo un periodo nell’Antimafia di Palermo, la Guarrasi si trasferisce a Catania. Il motivo? Una fuga per amore. La protagonista, infatti, vuole stare lontana dall’ex fidanzato, Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato operativo nell’antimafia.

È proprio alla Mobile di Catania, dove Vanina è diventata capo della Omicidi, che trova un’ottima squadra di lavoro con cui collaborare. il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) ed il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). Ma non è finita, perché a Catania Vanina conosce anche l'affascinante medico (Manfredi Monterreale) che, almeno inizialmente, sembra aprire nuovi orizzonti per il vicequestore e, dunque, la possibilità di un nuovo amore. Dietro la forza di Vanina si nasconde il passato doloroso e la paura di rivivere il trauma della morte del padre quando Paolo Malfitano entra nel mirino di Cosa Nostra. Tuttavia, ben presto il magistrato si ripresenta nella vita di Vanina, portando con sé un nuovo mistero, ma questa volta la Guarrasi non potrà scappare.

Chi è Giusy Buscemi

Come anticipato, a vestire i panni di Vanina è Giusy Buscemi, al secolo Giuseppina Buscemi. Classe ’93, l’attrice è nata in Sicilia, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Cresce coltivando la passione per la danza e si diploma al liceo scientifico di Menfi (Agrigento) nel 2012. È nello stesso anno che vince il concorso di bellezza Miss Italia, incoronata da Beppe Fiorello.

Da lì una carriera ricca di successi: esordisce nel film Baci Salati di Antonio Zeta e prende parte a pellicole come Nero infinito di Giorgio Bruno, Fratelli Unici di Alessio Federici, Smetto quando voglio di Sydney Sibilia e Arrivano i prof di Ivan Silvestrini. Nel piccolo schermo, invece, la vediamo in Don Matteo 9, I Medici, Un passo dal cielo, La bella e la bestia, La dama velata e ne Il giovane Montalbano. Sempre per la tv, inoltre, lavora a fianco di Alberto Angela nella produzione di alcuni documentari sulla storia dell’arte a Firenze e Venezia.

Adesso, Giusy Buscemi diventerà Vanina e, a noi, non resto altro che attendere la puntata di queta sera per vederla alle prese con questo