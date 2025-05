Chi è Nicola Carraro marito di Mara Venier

A sinistra Nicola Carraro insieme alla moglie la conduttrice Mara Venier a destra

Ascolta ora 00:00 00:00

L’ultima puntata di "Domenica In" è stata particolarmente emozionante per Mara Venier, che ha salutato il pubblico tra la commozione, senza però chiarire se tornerà nella prossima stagione. La conduttrice ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile nella sua vita privata, segnato dai problemi di salute del marito Nicola Carraro.

Chi è Nicola Carraro

Nato a Milano il 1° aprile 1942 è nipote di Angelo Rizzoli, essendo figlio di Pinuccia Rizzoli, e cugino di Angelo Jr. e Alberto Rizzoli. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, nel 1961 inizia a lavorare nella casa editrice di famiglia. Si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano, ma interrompe gli studi dopo aver sostenuto solo tre esami. Dopo il servizio militare in Aeronautica, svolto ad Albenga, si dedica al settore della pubblicità.

È noto soprattutto per la sua carriera da produttore cinematografico, grazie a titoli di rilievo come Cristo si è fermato a Eboli, ma il suo percorso professionale è iniziato molto prima nel mondo dell’editoria, a soli 20 anni. Tra le sue operazioni più famose, l'acquisto della casa editrice Sperling & Kupfer, poi ceduta a Mondadori nel 1994. Ha trascorso diversi anni all’estero, stabilendosi sull’isola di Providenciales, nell’arcipelago di Turks e Caicos. Dal 2018, è protagonista su Instagram con il personaggio di Bibò, nella miniserie Le avventure di Bibì e Bibò.

La carriera

• Nel 1967 diventa assistente di Enzo Biagi alla Rizzoli.

• Dal 1970 al 1972 è direttore editoriale dei periodici per poi essere amministratore delegato periodici dal 1972 al 1974, anno in cui lascia con la sua famiglia la Rizzoli.

• Nel 1975 acquisisce, insieme ad un gruppo di soci tra cui Tiziano Barbieri Torriani, la casa editrice Sperling & Kupfer di cui diventa presidente.

• Nel 1977 si trasferisce a Roma. Qui acquista un'importante partecipazione della Vides S.p.A. con cui produce i suoi film.

• Nel 1990 ritorna nella casa editrice Sperling & Kupfer che, nel 1994, alla morte di Barbieri Torriani, viene venduta a Mondadori.

L'incontro con Mara Venier

Mara Venier e Nicola Carraro si sono conosciuti a Forte dei Marmi, durante una cena organizzata da un cugino di lui. Nel corso della serata, Nicola ricordò un commento di Jerry Calà, ex compagno di Mara, che gli aveva raccontato quanto fosse brava a cucinare la pasta e fagioli. Nonostante un inizio un po’ freddo, tra i due è subito scattata la scintilla e, dal 2001, non si sono più lasciati. La coppia si è poi sposata il 28 giugno 2006, nella chiesa sconsacrata di Santa Maria del Tempulo a Caracalla, con un matrimonio celebrato dall'allora primo cittadino romano Walter Veltroni.

La prima moglie

Si chiamava Adonella Colonna di Paliano. Era una principessa ed è morta nel 2021. È stata la moglie di Nicola Carraro dal gennaio 1963 fino al 1980. Dalla loro unione sono nati i 3 figli Ginevra, Giada e Gian Gerolamo detto Gerò.

La malattia

Carraro negli ultimi mesi ha trascorso diversi periodi in ospedale: " Una combinazione micidiale fra ernia del disco e problemi ai polmoni mi ha steso ", aveva spiegato lo stesso produttore, 83 anni, ai suoi follower sui social. A fine aprile Venier ha condiviso una foto in cui abbraccia il marito, in sedia a rotelle.

Miracolo? No, sono state le eccellenze ospedaliere del nostro Paese

Curato all'ospedale San Raffaele di Milano, Carraro aveva poi spiegato di essere, al punto da poter ricominciare a camminare: "", aveva detto.