Chi è Raffaella Mennoia, l'amica di Maria De Filippi accanto a lei ai funerali

Parenti, amici, semplici conoscenti: Maria De Filippi ha potuto contare sul sostegno e sulla vicinanza da tante persone dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. La celebre conduttrice televisiva è circondata da tanto amore, ma il figlio Gabriele non è l’unico a non averla mai lasciata sola in questi giorni. Si tratta di Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di punta delle reti Mediaset: la 48enne era con lei alla camera ardente in Campidoglio ed è arrivata insieme a lei nel giorno del funerale di Costanzo, sedendosi in prima fila accanto a Gabriele.

Raffaella Mennoia ha ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi giorni, molti dei quali di apprezzamento per la vicinanza all’amica Maria in un momento così difficile. “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie” , le sue parole in una storia pubblicata su Instagram. Un’amicizia nata grazie al piccolo schermo e coltivata negli anni, un legame profondo e autentico.

Chi è Raffaella Mennoia

Nata a Roma il 25 aprile del 1974, Raffaella Mennoia è un’autrice televisiva di spicco, nonché braccio destro di Maria De Filippi. Diplomata all’Accademia di Arte Drammatica, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2000, in qualità di postina di “C’è posta per te”, programma poi “vissuto” dal dietro le quinte. Un’esperienza importante, che le ha permesso di diventare autrice prima e responsabile poi di “Uomini e donne”. Dal 2017, inoltre, è tra le autrici e responsabili di “Temptation Island”. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi per i suoi contributi come autrice televisiva e capo progetto. Nel suo passato anche qualche esperienza da attrice: la romana ha interpretato piccoli ruoli in fiction del calibro di “Carabinieri”, “Distretto di polizia” e “Grandi domani”. Nel 2021 ha firmato il suo primo romanzo, “Cupido spostati”, edito da Vallardi.

Legata sentimentalmente dal 2007 al 2013 all’ex tronista e opinionista di “Uomini e donne” Jack Vanore, Raffaella Mennoia dal 2017 è fidanzata con il campione di arti marziali miste Alessio Sakara. Noto per i suoi successi da lottatore, il “legionario” dal 2017 è nella squadra di conduttori di “Tu si que vales”.