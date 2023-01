"Chi se ne frega". La foto in intimo di Ornella Muti scatena il web

Alla soglia dei 68 anni Ornella Muti non smette di sorprendere i suoi fan. Nell'ultimo video condiviso su Instagram dalla figlia Naike Rivelli, l'attrice si è mostrata disinibita e a suo agio in lingerie, mentre si trucca nella camera di un albergo. Un filmato sexy e ironico ma anche provocatorio, che ha fatto scatenare il popolo del web non solo per il fisico invidiabile dell'interprete de "Il bisbetico domato" e "Innamorato pazzo".

L'attrice si trovava a Napoli insieme alla figlia Naike per un impegno di lavoro. Complice un momento di relax, la Rivelli ha impugnato il cellulare e ha deciso di riprendere la madre, che si stava truccando vestita solo con intimo e stivali. Un'immagine decisamente sexy sulla quale Naike ha voluto scherzare: " Ho beccato la mamma in lingerie che si trucca. Ma quanto sei bella? Hai paura che ti fanno body shaming?". E la risposta di Ornella Muti non è tardata ad arrivare, pungente e diretta : "Ma che me frega a me del body shaming?! Io non ho paura di quello che dicono, questa sono" .

La provocazione alle influencer

A quel punto Naike ha stuzzicato la madre: " Lo so, tu non sei come le influencer". E l'attrice ha concluso perentoria: "Io questa sono, piaccio o non piaccio". Una "fregna", ha replicato la figlia chiudendo il video che, in poche ore, ha raccolto migliaia di like. Insomma, del giudizio degli altri Ornella Muti non si cura. Del resto, arrivarci a 67 anni così in forma e i follower non hanno mancato di sottolinearlo, anche con ironia : "Grazie a questo video dovrò andare in analisi dato che ho 30 anni e ne dimostro 60 ".