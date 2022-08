Ornella Muti contro la Ferragni: "Ha sbattuto il figlio sulle barrette...."

C'è andata giù pesante Ornella Muti con Chiara Ferragni, rea di crescere i propri figli a suon di merendine e bevande zuccherate. L'attrice ha puntato il dito contro l'influencer nel corso di un'intervista rilasciata a Il Mattino, mentre parlava della necessità di lavorare per un futuro migliore. Ma nel criticare la moglie di Fedez ha fatto una gaffe clamorosa.

" Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo ", ha dichiarato Ornella Muti al quotidiano, ricordando il suo monologo all'ultimo Festival della canzone italiana. Nel citare la kermesse canora, però, l'attrice non ha potuto fare a meno di dire la sua sulla partecipazione di Chiara Ferragni, la quale affiancherà Amadeus alla conduzione nella prima e nell'ultima serata di Sanremo 2023: " L'anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder ".

La critica personale di per sé non avrebbe avuto niente di sbagliato, se non fosse per il semplice fatto che la fantomatica confezione non è mai esistita, ma si trattò di un fotomontaggio - diffuso nel 2020 - che la Ferragni gradì particolarmente. " Questo è il mio sogno. Possiamo farlo diventare realtà? ", scrisse Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram, avanzando la richiesta all'azienda Ferrero e condividendo un fotomontaggio fatto da un fan della confezione con la foto del figlio Leone al posto del vero testimonial.