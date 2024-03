"Chiamami come vuoi...". Belen Rodriguez stupisce i fan con un cambio look

Ascolta ora: ""Chiamami come vuoi...". Belen Rodriguez stupisce i fan con un cambio look"

Cambio vita, cambio look per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ci ha ormai abituati ai suoi continui cambiamenti, tuttavia, fino a questo momento, su una cosa non avevamo dubbi: i suoi amati capelli lunghI. A volte un po’ più scuri, altre più chiari, ma comunque sempre long. In queste ultime ore, invece, l’ex conduttrice de Le Iene ha deciso di stupire i suoi fan, mostrandosi in un look del tutto inedito.

Belen Rodriguez e l’amore per se stessa

Dopo aver messo un punto alla storia con l’imprenditore Elio Lorenzoni, Belen sembra aver deciso di dedicare un po’ di tempo a se stessa e alla sua famiglia. È per questo che sui social, dove spesso ama condividere alcuni momenti della sua vita, la showgirl si mostra spesso in compagnia dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Oltre ai suoi piccoli, dunque, traspare anche l’amore per il proprio corpo. Infatti, Belen si ritrae a lezione di danza o dal parrucchiere, come nella giornata di oggi, 20 marzo, momento in cui la Rodriguez ha deciso di dare un “taglio” al passato.

Il nuovo look di Belen

A lasciare di stucco tutti i suoi fan, il nuovo video postato dalla modella che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso il momento della piega seduta nel salone del suo parrucchiere di fiducia. Nel filmato pubblicato, però, a colpire è il nuovo look. “Addio” ai suoi lunghi e folti capelli castani e benvenuto ad un caschetto molto scuro con la frangetta che richiama quello di Annalisa nel videoclip di Mon Amour. Ad accompagnare il filmato che si conclude con Belen che schiaccia l’occhio ai suoi follower, la didascalia chiaramente ironica: “Chiamami come vuoi” e la canzone Back in Black del gruppo musicale AC/DC.

La rivelazione della showgirl

Insomma, quello di Belen è un cambiamento che avrebbe spaventato qualsiasi donna; la Rodriguez, però, è stata molto coraggiosa. Pura casualità? Probabilmente no, dal momento che, per sua stessa ammissione, quelli mostrati nel video non sono i suoi veri capelli, ma una semplice parrucca. Così, quando tra i commenti qualcuno sottolinea che ha indossato una parrucca, lei non si nasconde e risponde: “Certo”, confermando l’ipotesi dell’utente. A ogni modo, non sono mancati commenti di apprezzamento sotto al post della showgirl e sono tantissimi i fan che sono rimasti molto stupiti dal “nuovo caschetto” tanto da esclamare: “Sei bellissima”. Chissà se prima o poi la conduttrice deciderà davvero di dare un taglio ai suoi capelli.