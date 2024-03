Chiara Ferragni e Fedez, il gelo dopo la festa del figlio e la lite al compleanno

Colpo al cuore dei fan dei Ferragnez dopo la diffisione di un video in cui si vedono Fedez e Chiara Ferragni ormai palesemente ai ferri corti. A quanto pare il filmato risale alla festa di compleanno del loro primogenito, Leone, che ha compiuto 6 anni. Dopo il party i due genitori, e il resto degli invitati, hanno lasciato la location dove era stata allestita la festa e hanno dato molto di cui discutere. Fedez e Chiara sono usciti insieme, ma a distanza l'uno dall'altra, e il gelo percepito fra i due ha lasciato ben poche speranze a chi ancora spera in una riconciliazione.

Ferragnez: capitolo chiuso

L'impressione è che fra i due sia davvero finita, e anche male. Uscendo per prima dal luogo in cui si era tenuta la festa di compleanno di Leone, Chiara Ferragni si allontana tenendo la figlia Vittoria in braccio e il figlio Leone per mano. Nel video che sta circolando sui social si vede l'influencer sorridere alle telecamere e poi tirare dritto, senza voltarsi a salutare il quasi ex-marito (poco dietro di lei) e, soprattutto, impedendo di fatto a Fedez di raggiungere i figli per un ultimo gesto affettuoso prima di separarsi. La scena incredibile è stata prontamente immortalata dai paparazzi presenti quella sera.

Evidentissima anche la reazione del rapper che, vedendo l'ex moglie dirigersi a passo spedito verso l'auto con i bambini, resta attonito, e poi si volta per esclamare: "Questa qua è bella!" . Insomma, segnali di gelo assoluto.

Ovviamente anche in questo caso l'opinione pubblica è divisa. C'è chi dà pienamente ragione a Chiara Ferragni, convinto che il suo comportamento sia stato motivato dal non voler dare ulteriore spettacolo. E chi è sicuro che Fedez avesse sicuramente salutato prima i figli. Altri, invece, ritengono che l'imprenditrice digitale sia stata terribilmente ingiusta e infantile, e si schierano con il rapper. "Dopo la festa di compleanno di Leone, escono assieme, ma si ignorano totalmente…lui ironizza con i paparazzi che hanno immortalato la scena. Dite quello che volete, ma a me dispiace vederli così…soprattutto per i bimbi", è il commento di un utente su X.

La nuova lite

E non finisce qui, perché a quanto pare ci sarebbe stata da poco un'altra accesa discussione fra Fedez e Chiara Ferragni, avvenuta invece al compleanno della piccola Vittoria. Proprio ieri (23 marzo), infatti, la bambina ha compiuto 3 anni e i due genitori si sono dovuti incontrare di nuovo alla festa della figlia. Stanno circolando delle voci secondo cui proprio durante il party i Ferragnez avrebbero dato il via a un nuovo litigio. Fedez avrebbe lasciato la festa visibilmente arrabbiato, con la madre che continuava a dirgli: " Federico, basta! ".

Si tratta solo di indiscrezioni, ma tutto fa pensare che fra i due la tensione sia ancora altissima.