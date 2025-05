Chiara Ferragni e la frecciata a Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiara Ferragni non sembra affatto una donna dal cuore spezzato. Nonostante il gossip in queste ore abbia messo l'accento su un possibile flirt tra la Ferragni e Cristiano Caccamo, c'è ancora chi, con molta insistenza, afferma che Chiara Ferragni abbia subito una bruciante delusione sentimentale dopo la fine della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Tuttavia, in un'intervista rilasciata in Turchia e rilanciata da Today, Chiara Ferragni mostra solo di avere le idee molto chiare su ciò che vuole e ciò che chiede a un possibile compagno. E proprio nel descrivere le qualità del suo "uomo ideale" e nello stilare la lista di quei campanelli d'allarme che dovrebbero farla scappare, la Ferragni avrebbe lanciato una frecciata tutt'altro che velata all'ex marito Fedez.

Durante l'intervista, all'imprenditrice digitale è stato chiesto quale fosse il "segnale d'allarme che prima ignoravi e a cui ora non ti avvicini nemmeno?" Per Chiara Ferragni non ci sono dubbi. Ha risposto infatti che non si avvicinerà mai più agli "uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici". Molti che seguono la Ferragni o hanno comunque conoscenza del suo rapporto con l'ex marito, hanno visto in queste parole proprio un attacco al rapper. Fedez, infatti, non ha mai fatto un gran segreto di non avere stima degli amici di Chiara, di non reputarli nemmeno persone affidabili. Al punto che, quando è esloso il "pandoro-gate", Fedez ha subito attaccato le amicizie della moglie, considerandole quelle cattive consigliere che avrebbero condotto Chiara Ferragni a prendere tutta una lista di scelte sbagliate. Non è nemmeno un mistero che Fedez non abbia mai avuto un gran rapporto con la famiglia dell'allora dolce metà. Persino nella serie di Prime Video The Ferragnez, Fedez si è lasciato andare più volte a una forma di insofferenza per la presenza costante della famiglia di Chiara e di reputare il loro rapporto un po' esagerato. Nel corso degli anni, inoltre, in rete sono circolate numerose voci secondo le quali Fedez non andava particolarmente d'accordo nemmeno con le due cognate. Con questa storia alle spalle, dunque, non è difficile immaginare che, nell'intervista riportata, Chiara Ferragni stesse parlando proprio di Fedez.

Ad oggi, comunque, Chiara Ferragni dice di sentirsi meglio e di essere uscita da un anno - quello appena trascorso - che l'ha messa a dura prova, che l'ha fatta sentire persa e incapace di prendere decisioni, quasi avesse paura di sbagliare di nuovo. Un vero e proprio tunnel oscuro dal quale è uscita grazie alle "persone più vicine a me: la mia famiglia, imiei veri amici che mi conoscono da anni. Grazie al loro supporto, ho ricominciato ad ascoltare la mia voce interiore". E a dispetto del suo essere tornata single e di essere ancora al centro di nuovo gossip su un possibile flirt, Chiara Ferragni ha dichiarato che "come donna, per la prima volta da tanto tempo, mi sento così equilibrata. Voglio preservare questa sensazione.

"Essere Chiara Ferragni ha sempre un significato. Ma ora è un'altra cosa."

Perché, indipendentemente da come appaia dall'esterno, niente può sostituire la sensazione di solidità interiore." E poi ha concluso dichiarando: