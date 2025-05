Chi è Cristiano Caccamo, la nuova presunta fiamma di Chiara Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un nome che, nelle ultime settimane, è balzato in testa alle classifiche delle ricerche sul web ed è al centro dei gossip più insistenti: quello di Cristiano Caccamo. L'attore calabrese, classe 1989, è salito agli onori della cronaca rosa per il presunto flirt con Chiara Ferragni. Il pettegolezzo ha trovato strada sui social network a seguito della segnalazione del giornalista Gabriele Parpiglia, che ha parlato di una frequentazione cominciata lo scorso anno tra l'imprenditrice digitale e Caccamo. Ma chi è l'uomo che sembra avere sostituito Giovanni Tronchetti Provera nel cuore dell'ex moglie di Fedez?

Il successo tra cinema e tv

Cristiano Caccamo è un personaggio molto conosciuto nel mondo del cinema e della televisione, ma anche sui social network dove si fa vedere spesso al fianco dell'amica e collega Diana Del Bufalo. Diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, l'attore calabrese ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film per il cinema "Cenere", nel 2014, mentre in tv debutta l'anno successivo recitando nelle pellicole "Questo è il mio paese" e "Il paradiso delle signore". Nel 2017 la sua popolarità cresce grazie alla fiction "Che Dio ci aiuti" e successivamente "Don Matteo", serie che gira nel 2018 vestendo i panni di Giovanni Santucci, fidanzato del capitano Anna Olivieri. Sempre per il cinema Caccamo recita al fianco di Salvatore Esposito nel film "Puoi baciare lo sposo" (2018) e "Bla Bla Baby" di Fausto Brizzi (2022). Nel 2020 ha partecipato al reality game "Celebrity Hunted: Caccia all'uomo" insieme all'attrice Diana Del Bufalo mentre nel 2023 è entrato a far parte del cast di "LoL 3 - Chi ride è fuori".

La presunta storia con Chiara Ferragni

Il nome di Cristiano Caccamo è stato accostato a quello di Chiara Ferragni due settimane fa, quando il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato per la prima volta di una "frequentazione" tra l'attore e l'influencer. Nelle scorse ore, attraverso la sua newsletter, l'esperto di gossip ha aggiunto nuovi dettagli alla presunta liaison tra i due: " Gli incontri tra i due avvengono perlopiù a casa di lui (a Roma). L'attore è stato avvistato con la Ferragni già dallo scorso giugno, quindi un anno fa. Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento ". Mentre Cristiano Caccamo ha scelto la via del silenzio, Chiara Ferragni ha risposto a suo modo ai pettegolezzi, pubblicando un reel su TikTok.

Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana",

"Non mi importa cosa dite ogni volta, questa è la mia vita. Lasciatemi sola

ha scritto sui social, canticchiando un verso della canzone "My life" di Billy Joel:". Unain piena regola che, però, non spegne i riflettori sulla coppia.