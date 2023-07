Chiara Ferragni e la scelta osé dell'abito "vedo-non vedo" al party Martini

Chiara Ferragni non smette mai di sorprenderci e questa volta lo fa indossando un abito in cui il “vedo-non vedo” fa da protagonista. L’occasione scelta per sfoggiare l'outfit non è certamente di quelle che non ne avrebbe fatto discutere dato che l’influencer ha deciso di indossarlo al 160esimo anniversario della nascita del marchio Martini proprio a Milano, la città simbolo dell’aperitivo, oltre che del glamour.

Chiara Ferragni e la scelta del look

Inutile dire che Chiara Ferragni è stata, tra gli invitati, una delle più fotografate e, come già anticipato, il look da lei adottato non ha fatto altro che alimentare la cosa: un abito – e più precisamente uno slip dress - total red, molto leggero e ricco di trasparenze. L’influencer 36enne cremonese aveva già anticipato il vestito filmandosi nelle Stories pubblicate su Instagram ed effettivamente non c’erano dubbi sul fatto che avrebbe catturato la scena nel corso del party Martini svoltosi la sera del 5 luglio. La Ferragni è stata scelta da Martini come volto del nuovo spot in concomitanza del 160esimo anniversario dell'azienda del marchio di bevande alcoliche prodotte dalla società Martini & Rossi. Tuttavia, se nello spot che la vede protagonista l’abito è di raso e molto femminile, oltre che intrigante, per la festa la moglie di Fedez ha puntato a 360 gradi sul fattore seduzione.

Lo spacco da capogiro

La nota influencer per la serata ha affidato la creazione dell’abito a Nue Studios, brand ucraino di abiti seducenti e glamour in stile old Hollywood, che il marchio inquadra nello stile “prêt-à-party”. Lo slip dress scelto dalla Ferragni fa parte della collezione Fall/Winter 2023 Nue Studiosed è molto leggero e satinato, arricchito con inserti di merletto. A colpire, lo spacco davvero molto profondo – oltre che l’apertura sul retro e le tantissime trasparenze – sul quale la stessa Chiara Ferragni ha voluto ironizzare postando sui social una foto in cui si copre con uno sticker a forma di cuore. Per quanto riguarda i gioielli, l’imprenditrice ha scelto una collana col ciondolo a croce, un bijoux di Chiara Ferragni Brand; ai piedi, invece, sandali di vernice (stesso materiale della borsa a mano) con i listini sottili e il tacco a spillo Saint Laurent.

Gli altri invitati al party

Se da una parte Chiara Ferragni ha puntato sul rosso, dall’altro il resto degli invitati al party Martini ha scelto di usare il tradizionale nero, come l’attrice americana Dakota Johnson e l'attore Lucien Laviscount. Quest’ultimo, ha stupito tutti con una camicia in pizzo trasparente. L’attrice e modella Dakota, invece, ha scelto di indossare un classico tubino nero senza spalline firmato Versace. Tra i presenti alla festa, inoltre, anche il celebre stilista Harry Lambert.