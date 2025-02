L'ultima mossa social di Chiara Ferragni dopo le rivelazioni a Pomeriggio 5

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2024 è stato un anno "devastante" per Chiara Ferragni, ma il nuovo anno non sembra essere diverso. Se da una parte ci sono i problemi personali dovuti allo scandalo tradimenti portato a galla da Fabrizio Corona, dall'altra ci sono i guai giudiziari. L'imprenditrice è stata rinviata a giudizio per il caso Balocco e per la collaborazione con le uova di Pasqua Dolci Preziosi e il prossimo settembre dovrà rispondere dell'accusa di truffa davanti ai giudici. Ma intanto sui social network Chiara Ferragni è corsa ai ripari e, dopo avere rilasciato alcune dichiarazioni a Pomeriggio 5 sulla sua situazione personale e giuridica, ha compiuto una mossa a sorpresa disattivando i commenti della sua pagina brand.

Le ultime dichiarazioni

Nelle scorse ore, ai microfoni di Michel Dessì, l'inviato di Pomeriggio 5, l'imprenditrice digitale si è detta serena per la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta, ma ha ammesso che mai si sarebbe aspettata un epilogo simile: " Non me lo aspettavo però va bene, sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi. Io ho fatto tutto quello che era in mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza e la dimostrerò ancora di più, su questo sono proprio determinata a farlo, in tutti i modi ". Subito dopo la notifica del rinvio a giudizio, Ferragni aveva affidato ai social una dichiarazione simile: " Dimostrerò di non aver mai truffato nessuno. Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza ".

La mossa sui social network

A seguito dell'intervista rilasciata a Pomeriggio 5, però, l'influencer ha compiuto una mossa a sorpresa e ha limitato i commenti alla pagina Instagram Chiara Ferragni brand. Sotto ai post del profilo, che pubblicizza i prodotti a suo nome, è possibile lasciare ancora messaggi ma non critiche, commenti negativi o di scherno, come quelli che si vedono invece sotto ai post del suo profilo personale.

Lo scandalo dei tradimenti, le accuse reciproche con Fedez e il rinvio a giudizio hanno riportato l'imprenditrice al centro dell'attenzione e di conseguenza al centro di polemiche e critiche. Un clima che non favorisce i suoigià duramente colpiti dopo il caso Pandoro esploso a Natale 2023. Limitare gli assalti di hater e critici sembra l'unica via per limitare i danni.