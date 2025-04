Chiara Ferragni nell'occhio del ciclone: le polemiche per il post nel giorno della morte di Papa Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova bufera si abbatte su Chiara Ferragni, stavolta aspramente criticata per il post che ha deciso di condividere sui social network proprio nel giorno della morte di Papa Francesco. Gli utenti non hanno affatto gradito il contenuto del nuovo intervento social dell'influencer, e sono letteralmente insorti contro di lei.

Ma che in modo Chiara Ferragni è riuscita, ancora una volta, ad attirare il biasimo delle persone sulla sua persona? A quanto pare è bastata una maglietta. Nella giornata di ieri, lunedì 21 aprile, un giorno triste per tutti i fedeli del mondo, l'imprenditrice digitale è comparsa su Instagram con una maglietta bianca che recava al centro l'immagine di una grossa fragola. Cos'ha fatto infuriare gli utenti? La scritta stampata sulla t-shirt: " Me and my little tits Against the world ", ossia " Io e le mie piccole tet*e contro il mondo ".

Probabilmente in giorni diversi la cosa sarebbe finita lì, e non avrebbe provocato alcun clamore. Ieri però non è stato un giorno come gli altri. Papa Bergoglio ha infatti abbandonato la Chiesa e milioni di fedeli dopo aver a lungo lottato contro la malattia. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno per molti. Nonostante fossero note le condizioni di salute del Pontefice, l'averlo rivisto a San Pietro aveva ridato speranza. Invece, proprio nel Lunedì dell'Angelo, è arrivata la triste notizia.

In questo contesto, il post di Chiara Ferragni è stato visto come terribilmente fuoriluogo. In tanti sono insorti, e si è scatenata la polemica. Molti hanno rimproverato la Ferragni per non aver invece pubblicato un pensiero rivolto al Papa. Altri, invece, le hanno chiesto rispetto. " Sai, è morto il Papa, te lo hanno detto? ", le ha ironicamente chiesto qualcuno nei commenti al post. " Porta un po' di rispetto ", l'ha attaccata un altro. E, ancora: "In una giornata triste come quella di oggi è il caso di fare un'uscita di questo genere? ".

Insomma,

ancora una volta l'influencer è finita nell'occhio del ciclone. A difenderla a spada tratta c'ha pensato il solito esercito di followers, mentre invece la Ferragni ha preferito non rispondere alle