Chiara Ferragni sparisce (di nuovo) dai social: cosa rivela il ghosting dell'influencer

Nonostante siano passati diversi mesi dal “pandoro gate”, non si sgonfia l’interesse nei riguardi delle attività di Chiara Ferragni. Ancora al centro del ciclone mediatico a causa della sua recente separazione da Fedez, l’ex influencer e regina dei social non riesce proprio a trovare il modo di tornare in vetta. E non bastano i video divertenti e gli scatti che condivide sul suo profilo per cancellare l’ombra dello scandalo: la Ferragni ha perso il suo tocco e questo è un dato di fatto. Lo dimostra il fatto che, da appena tre giorni è come se fosse sparita da Instagram e da TikTok, facendo perdere le sue tracce. Prima c’era chi si interessava alle sue mosse e tra i fan c’era chi si preoccupava se non vedeva un video o un post di Chiara, adesso, più che altro, c’è solo curiosità. E in molti si chiedono il motivo del suo silenzio. Si tratta di un’abile strategia o solo la paura di affrontare la realtà dei fatti?

Analizzando la situazione, il silenzio di Chiara Ferragni è legato – con molta probabilità – al video che ha pubblicato sul suo profilo dopo l’annuncio dell’accordo con l’Antitrust. A seguito del versamento di 1,2 milioni di euro a ‘I bambini delle fate', l’influencer è stata travolta (letteralmente) da nuove polemiche. In molti hanno pensato che il gesto non è stato altro che un’ammissione di colpa e che la Ferragni ha cercato in questo modo di mettere un cerotto su una ferita ancora aperta. Travolta, per l’appunto, da critiche molto pungenti, la Ferragni ha ben pensato di sparire dai radar e di non alimentare il chiacchiericcio che ha preso forma sui social. Di fatti, come si può vedere dal suo profilo, da tre giorni, il suo feed non è stato più aggiornato né da foto né da video. Eppure sappiamo fin troppo bene quali sono stati gli impegni del fine settimana di Chiara.

L’influencer è impegnata con l’addio al nubilato della sua cara amica Veronica Ferraro che, presto, si sposerà e per la quale la Ferragni farà da testimone di nozze. Le foto dell’evento possono anche non essere apparse sul suo profilo, ma Chiara è stata immortala lo stesso in diverse foto di gruppo durante la giornata al mare, a cena e in un ristorante accanto alle amiche e la sorella Valentina.

Proprio daldella sorella sappiamo cosa è avvenuto nel weekend appena trascorso. Un silenzio dovuto solo ai festeggiamenti oppure c’è qualcosa di più? Non resta che attendere e scoprire cosa succederà nelle prossime ore.