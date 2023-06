Aria di crisi per Chiara Nasti e Zaccagni? Il dettaglio social che svela tutto

Prima Totti e Ilary, Valentina Ferragni e Luca Vezil, ora Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: questo sembra essere un anno critico per alcune delle relazioni più e amate e supportate dal pubblico. In questi giorni è un’altra la coppia ad avere messo in allarme lo sguardo attento della platea social: quella formata dall’influencer napoletana Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Luca Zaccagni, che, in teoria, dovrebbero convolare a nozze il 20 giugno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli (dove nel 2005 si sono sposati Totti e Ilary) e già genitori di un bimbo quasi sette mesi, nato lo scorso 16 novembre, Thiago.

I loro followers hanno notato che i due, in un primo momento, hanno smesso di seguirsi sui social; in seguito, lei ha reso privato il suo profilo instagram, ricominciando a seguire il suo futuro marito. Tuttavia, questo primo cenno di riavvicinamento non è stato colto da Zaccagni, che ancora non ha ripreso a seguire la madre di suo figlio.

I commenti dei followers

Entrambi hanno condiviso una foto insieme solo una settimana fa: quella pubblicata da lei è sottoscritta da un "ti amo"; quella di lui con la dedica "a noi". Niente sembrava preannunciare aria di tempesta. E difatti non pochi sono stati i commenti di chi ha letto, dietro questi ambigui movimenti, una tattica ben studiata: “Non credo che Nasti e Zaccagni si siano lasciati, perché se non sbaglio 'sto mese si sposano e mi sembra solo un modo per far parlare di loro".

Tra gli utenti però non manca chi pensa realmente si possa trattare di una vera e propria crisi prematrimoniale: “Non escludo che i due si siano lasciati seriamente”. Reazioni e dubbi diversi, che ancora non hanno risposta, perché sia Chiara che Zaccagni sono ancora in silenzio stampa. Silenzio che verrà sicuramente rotto a breve, considerata la potente risonanza mediatica che questa notizia sta avendo sul web.