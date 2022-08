"Non vedo l'ora di essere tua moglie". Chiara Nasti dice sì a Zaccagni

Non poteva che essere una proposta social quella che Mattia Zaccagni ha fatto a Chiara Nasti, che ha detto: " Sì, lo voglio ". Un nuovo capitolo della vita dell'influencer partenopea, tra le più seguite e discusse del web, è andato così in scena su Instagram. Il calciatore ha sorpreso la fidanzata con un bellissimo anello per chiederle di sposarlo non appena la famiglia si sarà allargata con la nascita del piccolo Zaccagni Junior.

La scena della proposta di matrimonio è stata filmata da un dipendente del ristorante su richiesta del calciatore e, appena pubblicato su Instagram, il breve filmato è diventato virale con migliaia di like e commenti. Questa volta, però, niente stadio Olimpico o fuochi d'artificio, com'era successo in occasione del gender reveal party organizzato dalla coppia lo scorso maggio con tanto di polemiche al seguito. Mattia Zaccagni ha scelto una proposta classica per chiedere la mano a Chiara Nasti che, assicurano gli amici, era all'oscuro di tutto.

La coppia - che sta insieme da un anno - ha cenato in un ristorante sul mare a Ischia in un'atmosfera intima tra candele e luci soffuse. Poi a fine pasto, il calciatore biancoceleste ha estratto la scatolina con l'anello e si è inginocchiato davanti alla fidanzata, che prima si è coperta il viso per l'emozione e poi è finita in ginocchio anche lei a abbracciare il compagno. " Lo voglio SISISISI! Non vedo l'ora di essere tua moglie ", ha scritto su Instagram Chiara Nasti, condividendo il breve video della proposta. In pochi minuti sotto al post sono arrivati i commenti di congratulazioni da parte di decine di amici, calciatori e volti noti del web e della tv a sostenere la coppia.