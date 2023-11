"Chiedeva aiuto con messaggi in codice": la teoria sulla morte di Matthew Perry

Rimangono ancora parecchie ombre sulla morte di Matthew Perry, l'attore che ha dato il suo volto all'amato Chandler della serie televisiva Friends.

I segnali in codice

Nelle ultime ore ha preso piede un'ipotesi complottista che metterebbe in connessione il decesso di Perry, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto all'interno della sua vasca idromassaggio a Los Angeles lo scorso sabato 28 ottobre, con il significato che si sarebbe celato al di sotto di alcuni presunti messaggi in codice. Questa teoria sarebbe tuttavia stata respinta con forza da una delle ultime persone ad aver parlato con l'attore, vale a dire Athenna Crosby, l'influencer di 25 anni che ha pranzato in sua compagnia proprio il giorno prima della morte.

Sul suo profilo ufficiale Instagram Perry ha spesso e volentieri pubblicato dei post in cui veniva raffigurato il simbolo di Batman, ed è proprio questo ad aver alimentato le teorie che si sono diffuse nei giorni scorsi. Dopo la morte dell'attore, infatti, in tanti hanno ipotizzato che quello fosse un modo per lanciare una disperata richiesta di aiuto utilizzando una sorta di codice. La modella e reporter 25enne ha smentito categoricamente la tesi durante l'intervista concessa a Tmz: secondo la ragazza, infatti, Perry era semplicemente un grande fan dell'uomo pipistrello, così tanto da farsi chiamare "Mattman", e la sua morte non sarebbe altro che la conseguenza di un tragico incidente.

"Voleva vivere"

Athenna Crosby, che da più parti è stata accusata di stare rivelando i contenuti delle conversazioni intrattenute a pranzo con l'attore con l'unico obiettivo di farsi pubblicità, ha rotto gli indugi dopo che sono state pubblicate le foto che la ritraevano al tavolo di un ristorante in compagnia di Perry venerdì 27 ottobre intorno alle ore 13.00.