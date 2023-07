"Choc acustico forte": Piero Pelù sposta le date dei concerti

" La festa è solo rimandata ": sono queste le parole che ha usato Piero Pelù sul proprio account Instagram, tra le "storie", per mostrare tutto il suo scoramento ai fan a causa dello spostamento del tour estivo "Estremo Live 2023". Il rocker italiano sarà costretto a un riposo forzato perché per problemi di salute alle sue orecchie.

Il post di Piero Pelù

" Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie ", ha scritto alcune ore fa sui social spiegando qual è la sua attuale situazione e le ragioni per cui sarà costretto a non potersi esibire davanti ai suoi fan. La problematica derivata dalle cuffie ha riacutizzato gli acufeni, ossia disturbi già presenti nelle orecchie, " coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d'Italia, ho ricevuto l'unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker ", ha sottolineato Pelù.

La delusione del rocker

L'amarezza è tanta, all'appuntamento lavorava già da molti mesi e non vedeva l'ora di esibirsi davanti al suo pubblico. Cause di forza maggiore impongono lo spostamento di alcuni mesi delle sue date. Il suo staff fa sapere che a stretto giro saranno comunicate le modalità di rimborso per alcuni biglietti e le nuove date previste, a questo punto, per il 2024. Come scrive Insidemusic, le uniche date già riprogrammate e per le quali restano validi i biglietti sono Noto (16 agosto 2024) e Bagheria (17 agosto 2024).