Christian Vieri, la vacanza alle Maldive finisce in ospedale: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva essere una vacanza pasquale rilassante per Christian Vieri e la sua famiglia e invece il viaggio alle Maldive si è trasformato in un incubo per l'ex calciatore. Nelle scorse ore, infatti, Vieri ha avuto un malore che lo ha costretto a recarsi in ospedale per accertamenti e la diagnosi è stata tutt'altro che positiva. " Vacanza finita, devo rientrare in Italia ", ha fatto sapere lo sportivo, raccontando la disavventura nelle storie del suo profilo Instagram.

Cosa è successo alle Maldive

Costanza Caracciolo e Christian Vieri erano partiti alla volta delle isole Maldive per trascorrere le vacanza di Pasqua al mare insieme alle due figlie. Entrambi avevano documentato il viaggio con foto e video pubblicati su Instagram tra sole, acque cristalline e tanto relax. Ma la vacanza ha avuto una svolta inattesa quando Vieri ha accusato un malore, che lo ha costretto a rivolgersi al medico del resort, dove alloggiava con la famiglia e da lì tutto è precipitato. A spiegare nel dettaglio l'accaduto è stato il calciatore, che nelle storie del suo profilo social ha raccontato: " Sono partito dall'Italia con tosse e dolore alle ossa. Allora ho detto mi prendo il vecchio Brufen e due o tre giorni e mi passa. Non è stato così, la tosse aumentava ".

Gli accertamenti e il rientro in Italia