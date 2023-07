"Ci sarai sempre..." Muore a 87 anni Juliette Mayniel, la mamma di Alessandro Gassman

Si è spenta all’età di 87 anni Juliette Mayniel, l’attrice francese madre di Alessandro Gassman, nonché l’ex compagna del grande Vittorio Gassman. A darne l’annuncio proprio il figlio Alessandro attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, insieme ad un video contenente alcuni scatti dei ricordi più bella della sua infanzia.

La vita e la carriera di Juliette Mayniel

L’attrice, classe ’36, è nata in un piccolo paesino della Francia, Saint-Hippolyte; sin da giovanissima, dopo essersi trasferita a Parigi, si è avvicinata al mondo dell’arte, cimentandosi nel fashion design e, successivamente, posando per le copertine di molte riviste. Dopo l’apparizione in uno spot pubblicitario, Juliette fu notata dal regista Claude Chabrol che decise di offrirle il ruolo di protagonista femminile nel film I cugini del 1959. Da quel momento, una carriera di attrice tra cinema e tv in ascesa. Così nel 1960, interpretò Edna nel secondo lungometraggio diretto dal regista francese Georges Franju, Occhi senza volto e, nello stesso anno, vinse anche un Orso d'argento alla Berlinale come miglior attrice nel film Storia di un disertore di Wolfgang Staudte. Juliette ha lavorato anche con molti registi italiani e tra i film più conosciuti a cui ha preso parte non possiamo non citare: Peccati di famiglia, Vizio di famiglia, Il maestro di violino e ancora Di padre in figlio, quest’ultimo diretto proprio dal figlio Alessandro e dell’ex compagno Vittorio Gassman. Protagonista anche del piccolo schermo, l’attrice ha preso parte a diversi sceneggiati da L'Odissea (1968), in cui vestiva i panni della Maga Circe, a Madame Bovary (del 1978).

Il messaggio d'affetto del figlio Alessandro

È stato proprio il figlio, attraverso i social, a dare il triste annuncio della scomparsa della mamma, avvenuta nella giornata di venerdì 21 luglio, rivolgendo a lei un ultimo saluto: “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”. Alessandro è da sempre stato molto legato alla mamma, nonostante si fosse trasferita da circa vent’anni in un piccolo paesino del Messico, a San Miguel de Allende e, proprio in un’intervista al Corriere della Sera, aveva confessato a tal proposito: “Non ho mai occasione di parlare di lei, mi chiedono sempre di mio padre. Era di una bellezza fuori dal comune, uno dei volti della Nouvelle Vague, aveva vinto l’Orso d’oro alla Berlinale. Attrice cult, ancora oggi, quando metto una sua foto sui social, spopola”. L’attore aveva soltanto tre anni quando la mamma si separò da Vittorio; la loro relazione era durata quattro anni dal 1964 al 1968 e il loro amore era stato coronato dalla nascita di Alessandro nel 1965.