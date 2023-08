"Sei anche incinta...". Bufera su Federica Pellegrini per quel dettaglio nel video social

Chi si espone sui social deve stare attento a ogni piccolo passo falso che fa. Ogni suo gesto, ogni sua parola, finisce sotto la lente di ingrandimento di attentissimi follower. Ne sa qualcosa Federica Pellegrini, che nelle ultime ore è stata al centro di alcune polemiche sul suo profilo Instagram. La campionessa ha pubblicato un video che ripercorre i momenti più belli della vacanza appena trascorsa a Santorini, in Grecia, insieme a una coppia di amici: nel filmato si vede l’ex nuotatrice sorridente, con indosso una tutina a righe bianca e blu e un cappello all’uncinetto, seduta in macchina sui sedili posteriori con il marito Matteo Giunta, mentre su quelli anteriori i due amici.

È bastato un fotogramma per sollevare il polverone. La Pellegrini, infatti, al quarto mese di gravidanza, non indossa le cinture di sicurezza e un follower non ha perso tempo nel farglielo notare. “Ma le cinture? Sei anche incinta”. Da questo messaggio, che ha tutto il sapore di una provocazione, è partita una discussione tra diversi utenti: alcuni sono intervenuti con commenti a favore della campionessa, altri, invece, l’hanno criticata e attaccata. “Tutte le linee guida - scrive una ragazza - dicono che mettere la cintura salva le vite. Tanto più che è incinta ed è seduta dietro. In caso di incidente, non solo può farsi male ma può andare a urtare pesantemente con il guidatore”. Opposta, invece, la risposta di un’altra follower: “Ma sai che il codice della strada permette alle donne incinte di non mettere la cintura? Perché negli impatti di bassa intensità possono essere dannose e in Grecia non sappiamo cosa prevede la legge”.

Fino ad ora, la Pellegrini, che sta vivendo un momento magico della sua vita privata, innamorata del marito e al settimo cielo per l’attesa della sua prima figlia, non è intervenuta nell’accesa discussione, sperando, evidentemente, che si plachi il prima possibile. Non sappiamo se nelle prossime ore deciderà di dire la sua e, magari, di bacchettare chi vuole darle lezioni di vita nel suo profilo social. Lo scorso 26 luglio, proprio su Instagram, la nuotatrice, soprannominata dai fan la "Divina", aveva annunciato la gravidanza e da quel giorno ha pubblicato diversi scatti del suo pancino che cresce a vista d'occhio.