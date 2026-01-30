Claudio Lippi, l'ultimo post social su Facebook: "Vorrei crederti". Come sta il conduttore

L'apparizione di Claudio Lippi nell'ultimo episodio di Falsissimo ha generato sconcerto. Il popolare conduttore è apparso visibilmente dimagrito e provato nel letto di un ospedale con la cannula dell'ossigeno al naso. Le sue condizioni di salute hanno preoccupato i fan e il grande pubblico, che per anni lo ha apprezzato in televisione, ma dopo l'apparizione nel format di Corona di lui si sono perse le tracce.

Come sta Claudio Lippi

Dopo la puntata di Falsissimo, andata in onda lunedì, nessuno è riuscito a mettersi in contatto con il conduttore per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Corona ha affermato che Claudio è "in fin di vita in terapia intensiva", mentre in collegamento la trasmissione web il presentatore ha smentito di essere così grave, ma ha parlato di accertamenti per individuare un tumore ai polmoni. Quali siano le sue attuali condizioni di salute non è chiaro, ma Lippi sembra essere ancora ricoverato in clinica in attesa degli esami. Visto il clamore suscitato dalla sua apparizione, è probabile che nelle prossime ore la famiglia rilasci qualche dichiarazione ufficiale.

L’ultimo post su Facebook

Quello che è certo è che alcuni giorni fa, proprio mentre usciva l'ultimo episodio del format di Fabrizio Corona, Claudio Lippi è apparso sui social network e ha condiviso il post di una pagina di cartomanzia - in cui si parlava di soldi e vincite - che lui ha commentato così "Vorrei crederci". Parole che sembrano confermare anche la difficile situazione economica in cui il conduttore verserebbe. "È senza un euro", ha dichiarato Corona e a quelle parole Lippi avrebbe replicato: "Fra qualche mese sarò per strada, sotto un ponte, con mia moglie, mia figlia e mia nipote".

Sulla sua pagina Facebook Lippi aveva anche commentato l'assoluzione di Chiara Ferragni nel caso Balocco, ma non ha parlato - almeno nelle ultime ore - della sua situazione personale e della sua salute. Questo silenzio, di fatto, non fa che alimentare la preoccupazione dei fan che sperano di poter avere presto sue notizie.