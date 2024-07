Clio MakeUp in lacrime. Le voci di una crisi con il marito Claudio Midolo

Ascolta ora 00:00 00:00

È una Clio decisamente diversa quella che di recente si sta mostrando ai tanti affezionati follower che ancora la seguono. Afflitta, dimagrita, addirittura in lacrime. Alcuni mesi fa, l'influencer e make-up artist conosciuta con il nome di Clio MakeUp aveva pubblicato un video in cui, in lacrime, comunicava al suo seguito di stare attraversando un momento molto difficile. Si era trattato di un vero e proprio sfogo che aveva destato molta preoccupazione nei suoi fan.

" Non è una cosa da un paio di stories, è molto personale. Vi ringrazio per quello che mi state scrivendo, senza chiedere tante spiegazioni. Mi state mandando carica positiva. Devo ricordarmi che è questi momenti sono normali, fanno parte della vita e passeranno" , aveva risposto a chi la spronava a confidarsi.

Purtroppo col passare dei mesi la situazione non sembra essere migliorata. Negli ultimi tempi sono cominciate a circolare delle voci sempre più insistenti relative a una rottura fra Clio Zammatteo e il marito Claudio Midolo. La coppia, percepita come molto unita, si è sposata nel 2007. Dall'unione sono nate due bambine, Grace Cloe e Joy Claire. Per alcuni follower si tratta ormai di cosa nota. Clio non sarebbe più la stessa donna spumeggiante di un tempo. Preoccupa il suo dimagrimento e non è sfuggito il suo aspetto al concerto di Max Pezzali. Concerto a cui avrebbe partecipato da sola, senza il marito Claudio. Tanti i commenti alla foto pubblicata dalla make-up artist in cui compare col cantante. "Quando ci dirà che si è lasciata con il marito? Persona che secondo me non le rende giustizia, acidello e antipatichello" , ha scritto un utente di Instagram. " Si vocifera che si è lasciata con il marito. Altro che dieta, sono i dispiaceri!", aggiunge un altro.

Al momento non ci sono conferme. Un altro indizio, però, è che Claudio Midolo è stato avvistato di recente in vacanza con le due figlie. Nessuna traccia di Clio. In alcune foto, l'uomo si sarebbe mostrato senza fede al dito. Anche Clio, del resto, non starebbe più indossando l'anello. Sui social della make-up artist, inoltre, Midolo è praticamente scomparso. Insomma, anche se non c'è ancora un annuncio ufficiale, tutto farebbe pensare a una relazione finita.

"La verità è che forse l'ultimo anno è stato il più difficile della mia vita. Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro.

Sono triste ma cerco di non farlo vedere", aveva dichiarato Clio in un video-sfogo con i suoi follower. Forse la causa delle sue lacrime è proprio lada quello che per molto tempo è stato il suo compagno di vita.