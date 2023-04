"La coerenza non è una mia virtù". Fedez si becca il Tapiro d'oro per il viaggio a Dubai

Chi semina raccoglie, dice il detto, e oggi Fedez ha raccolto un bel tapiro d'Oro per l'incoerenza dimostrata in seguito all'ultimo viaggio. Dopo avere detto che non sarebbe mai più tornato negli Emirati Arabi, il rapper ha trascorso le ultime vacanze pasquali proprio nel posto tanto criticato - Dubai - e la polemica lo ha travolto anche se si trovava a migliaia di chilometri di distanza. Incoerenza all'ennesima potenza, che gli è valso il popolare premio di Striscia la notizia.

Appena ritornato a Milano dopo la trasferta in Medio Oriente, Fedez è stato raggiunto da Valerio Staffelli che ha messo tra le mani del rapper il tapiro dorato. " Come mai proprio Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita 'una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto?", ha chiesto tagliente l'inviato di Striscia, punzecchiando Fedez: “Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?" . Il cantante è apparso decisamente infastidito dalla presenza di Staffelli, ma poi si è lanciato in una surreale replica: " A tutti voi vorrei ricordare la complessità del vivere un matrimonio, dove tua moglie vuole andare in un posto... ma non è solo quest o".

Cosa ha detto Fedez a Staffelli