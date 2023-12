“Coesione familiare”: tutti i messaggi nascosti nel ritratto natalizio di William e Kate

Lo scorso 9 dicembre William, Kate, Carlo III e la regina Camilla hanno pubblicato i nuovi ritratti ufficiali scelti per le Christmas Card 2023, i tanto attesi biglietti d’auguri per le Festività del 2023. Le immagini, oltre che molto belle ed eleganti da un punto di vista puramente estetico, nasconderebbero anche dei messaggi che ci raccontano qualcosa in più della monarchia futura.

Molto interessante è, poi, il confronto tra questi ritratti e la foto ufficiale della famiglia riunita per il banchetto riservato ai diplomatici del regno: il linguaggio del corpo dei reali, infatti, svela dei dettagli inediti sugli equilibri familiari e, forse, anche sulla diatriba con il principe Harry.

In bianco e nero e a colori

Per la Christmas Card 2023 Re Carlo III e la regina Camilla hanno selezionato la foto ufficiale dell’incoronazione che li ritrae da soli, nella Sala del Trono di Buckingham Palace. Lo scatto, a colori, è stato realizzato da Hugo Burnard. La scelta non è sorprendente, al contrario. Era proprio quello che ci aspettavamo, visto che questo sarà ricordato come l’anno della formalizzazione dell’ascesa di Carlo al potere, avvenuta di fatto l’8 settembre 2022, giorno della morte della regina Elisabetta. Qualche riflessione in più, invece, merita la Christmas Card di William e Kate. Uno scatto inedito, in bianco e nero, che mostra gli eredi al trono sorridenti insieme ai loro tre figli, i principi George, Charlotte e Louis.

Il primo dettaglio da notare è l’abbigliamento casual, che dona all’immagine un tono informale e vivace. Tutti, infatti, indossano camicie bianche con i primi bottoni slacciati e jeans scuri. Kate cinge con il braccio la vita George, il quale tiene una mano in tasca, altro segnale di un atteggiamento rilassato e sicuro. William, invece, tiene la mano sulla spalla di Louis, mentre Charlotte è seduta al centro dell’immagine, con i genitori alle spalle. La foto è stata realizzata da Josh Shinner a Windsor.

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James, parlando con il Sun, ha evidenziato che “la foto in bianco e nero potrebbe non suggerire un tipico look natalizio”, ma “c’è un segnale molto potente di ciò che il principe e la principessa del Galles” starebbero “annunciando” al pubblico.

Il messaggio del principi

Il messaggio che William e Kate vorrebbero dare alla gente è quello di una famiglia moderna, “molto cool” , ha detto la James. I principi, però, vorrebbero andare oltre la semplice apparenza e comunicare la loro “unità familiare inviolabile” . Lo scopo potrebbe stare nella volontà dei principi di spazzare via in un colpo solo le recenti polemiche riguardanti i rapporti con i Sussex, ristabilendo il vero baricentro della Corona britannica, ovvero i Windsor.

“…Il linguaggio del corpo rilassato e sicuro appare come l’equivalente emotivo di un fossato e un ponte levatoio attorno a loro”. Immagine eloquente, quella evocata dall’esperta, che esprime ancora meglio la forza della coesione tra i cinque royal: “Ci viene mostrata la forza e la totale autostima” del nucleo familiare, “senza i simboli e gli ornamenti del loro status royal…questa è la versione più casual e più facilmente riconoscibile e…prova che [William e Kate] hanno carisma con o senza diamanti e medaglie”.

Per quanto riguarda l’abbigliamento la James ha spiegato: “I jean casual e le camicie bianche appaiono cool…” e darebbero l’impressione di trovarsi di fronte a un quadro uniforme da cui si sprigionerebbe “la resilienza del gruppo”. La posizione di Charlotte, la sua espressione e soprattutto il suo sorriso rievocherebbero “Elisabetta II da giovane” , mentre William sarebbe un “papà orgoglioso che felicemente si lascia spingere in ultima fila, mentre i tre figli, sempre più indipendenti, conquistano il primo piano”, ma anche un uomo che “desidera essere ammirato”.

Equilibri familiari

La Christmas Card ci parla esclusivamente del nucleo familiare dei principi di Galles. Se vogliamo capire qualcosa in più delle dinamiche e degli equilibri dei Windsor, invece, potremmo fare riferimento allo scatto ufficiale del 5 dicembre scorso, realizzato durante il banchetto da 500 invitati, riservato al corpo diplomatico del regno. Nella foto compaiono Re Carlo III, la regina Camilla, William e Kate. Secondo Judi James “lo sguardo di Carlo sembra molto più distante e distratto. Lui è l’unico del gruppo a non guardare direttamente l’obiettivo” , come se provasse una certa inspiegabile riluttanza.

Invece “William e Kate assumono pose molto simili” , esprimendo un buon “grado di ottimismo” , in particolare la principessa, splendida nel suo abito di Jenny Packham. Il sorriso del principe, però, non sarebbe del tutto rilassato, ma “suggerisce una tensione interiore, o anche rabbia” , che i tabloid interpretano come manifestazione appena accennata del risentimento nei confronti di Harry e delle rivelazioni contenute nel libro “Endgame”.