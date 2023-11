"Natale con la Royal Family". Ma dalla Corona nessun invito: schiaffo a Harry e Meghan

Dopo l'assenza al 75esimo compleanno di Re Carlo, sembra che almeno per le festività natalizie Harry e Meghan siano disposti a riavvicinarsi alla famiglia reale. Il problema è che non è affatto detto che dall'altra parte siano dello stesso avviso. Stando agli ultimi rumors, infatti, un invito ufficiale da parte della Corona non sarebbe ancora arrivato e chissà se arriverà.

Tregua di Natale?

Secondo alcune fonti vicine ai Duchi di Sussex, dopo la decisione di non partecipare alla festa di Re Carlo, Harry e Meghan starebbero pensando di riavvicinarsi alla famiglia reale almeno per le celebrazioni natalizie, quando la Royal Family raggiungerà l'amata Sandringham, località molto cara ai reali.

L'idea sarebbe quella di riunirsi con la famiglia il 25 dicembre, così da festeggiare insieme come sono soliti fare tutti, ma non è affatto detto che ciò avvenga. A riferire delle voci relative all'intenzione dei due Duchi di prendere parte ai festeggiamenti reali sarebbe il Times, che spiega come la coppia vorrebbe in particolar modo portare i bambini Archie e Lilibet da Re Carlo, il quale ha molte volte espresso il desiderio di rivederli. Insomma, un bel passo avanti rispetto ai tempi scorsi.

Buckingham Palace, tuttavia, non ha ancora inviato un invito ufficiale. La tensione è ancora ben presente all'interno della famiglia, gli attriti non si sono appianati. Uno dei problemi rimane Meghan Markle, ormai in piena rottura con i parenti reali. Come è stato più volte rivelato, la moglie di Harry non è più persona gradita a corte.

Sono passati diversi anni dalla partecipazione dei Duchi di Sussex ai festeggiamenti natalizi della famiglia reale. L'ultima volta è stata nel 2018, poi ci fu la rottura.

Cosa dice l'esperto di corte

Ancora una volta potrebbe essere un libro ad alimentare la frattura fra Harry e Meghan e la Royal Family. Secondo un esperto di corte, il libro di prossima uscita di Omid Sconie, atteso per il 28 novembre, potrebbe far sorgere nuovi dissapori, ecco perché si teme un altro Natale divisi.