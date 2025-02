Colorado, le foto sui social, il poliamore: la storia d'amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

Ascolta ora 00:00 00:00

Diana Del Bufalo compie 35 anni. Sin dal suo debutto in tv, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, l'attrice è stata sotto i riflettori e la sua carriera - tra teatro, cinema e televisione - è cresciuta tanto quanto l'attenzione mediatica sulla sua vita privata. Da Francesco Arpino a Edoardo Tavassi sono tanti gli amori che l'hanno vista finire sulle pagine della cronaca rosa nazionale, ma è soprattutto la storia con il comico Paolo Ruffini ad avere catalizzato l'attenzione del pubblico tra il 2015 e il 2019.

L'amore nato a Colorado

Febbraio 2015. Su Italia1 torna in onda lo show comico "Colorado". A condurre il programma è ancora una volta Paolo Ruffini. Al suo fianco, per la prima volta, c'è Diana Del Bufalo attrice e ex talento di Amici di Maria De Filippi. È Ruffini ad averla voluta nel suo show e tra i due nasce subito un feeling. L'alchimia professionale, però, si trasforma bene presto in sentimento.

L'indiscrezione di Dagospia

Ruffini è reduce dal matrimonio con Claudia Campolongo finito nel 2013 mentre Diana è single da tempo, ma visto l'impegno in televisione Diana e Paolo decidono di frequentarsi con discrezione e si tengono alla larga da gossip e paparazzi. A giugno 2015, però, Dagospia fa trapelare la notizia sulla loro love story e nascondersi diventa possibile così, sui social network, la coppia inizia a condividere le prime foto che confermano la relazione.

La prima uscita ufficiale

A novembre Diana e Paolo fanno la loro prima uscita pubblica. L'occasione è l'anteprima di "Amici Miei", che si svolge al Cinema My CityPlex Europa di Roma. Sul red carpet la coppia è felice e sorridente. Un mese dopo, ancora l'uno al fianco dell'altra, i due attori si presentano più innamorati che mai al Teatro Brancaccio per la prima di "Sister Act".

Tra cinema e televisione

Il 2016 è un anno impegnativo per Diana Del Bufalo dal punto di vista professionale. Dopo l'esperienza in tv a "Colorado", Diana viene scelta per recitare nella serie "Che Dio ci aiuti 4" e gira alcuni episodi della miniserie di Riccardo Donna "C'era una volta Studio uno". Tra un ciak e l'altro, l'attrice si dedica anche al teatro, recitando in "La sposa cadavere". Anche Paolo è impegnato su più fronti, recitando nei film "I babysitter" e "Natale a Londra - Dio salvi la regina!". Il lavoro li tiene lontani, ma la storia tra Paolo e Diana sembra non conoscere crisi.

La pausa di riflessione

Estate 2017. Diana e Paolo non si fanno più vedere insieme da alcune settimane e l'attrice viene paparazzata in compagnia di un noto chirurgo. Per la stampa rosa è il segnale che tra Ruffini e Diana è finita. L'esperto di gossip Gabriele Parpiglia rivela che l'attrice si sta frequentando con Valerio Finocchi, famoso chirurgo plastico romano di 34 anni. Ma la parentesi amorosa dura poco.

Il ritorno di fiamma

A ottobre Diana e Paolo vengono fotografati insieme a cena in un locale di Milano. Sono loro stessi ad annunciare il ritorno di fiamma sui social, pubblicando foto e video della loro serata insieme. I due attori non fanno annunci, ma mostrandosi insieme di nuovo felici fanno capire ai loro fan che tra loro è tornato il sereno. A dicembre Ruffini rilascia un'intervista e conferma di essere tornato con Diana: " Sto ancora con Diana (Del Bufalo, ndr). Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita ".

"L'agenzia dei bugiardi"

Mentre al cinema Diana è protagonista del film "Puoi baciare lo sposo", il regista Volfango De Biasi la scrittura per interpretare il ruolo della giovane rapper Cinzia. Sul set c'è anche Paolo e per la prima volta dall'inizio della loro storia i due si trovano a lavorare fianco a fianco nello stesso film. Un'esperienza nuova che sembra rafforzare la coppia che, alla prima della commedia, si presenta più innamorata che mai. Ma il loro rapporto sta per incrinarsi irrimediabilmente.

L'annuncio su Instagram

Dicembre 2019. Da settimane si vocifera di una nuova crisi tra Diana e Paolo. Le indiscrezioni vengono confermate dall'attrice che su Instagram, pubblica un lungo post di sfogo dove annuncia la rottura con Paolo: " Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: i o e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me ".

La stampa scandalisti parla di presunti tradimenti ma la questione rimane in sospeso e i due attori prendono strade opposte. Oggi Diana Del Bufalo è legata a Patrizio, direttore finanziario, mentre Paolo Ruffini è fidanzato Barbara Clara Pereira.